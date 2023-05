Architecten maken zich zorgen: waarom laten wij ons niet horen in debat over woningbouw?

Jaarboek Architectuur in Nederland 2022-2023

Er wordt volop gesproken over hoe gemeenten, corporaties, investeerders en bouwbedrijven kunnen helpen om 900 duizend nieuwe huizen te bouwen tot en met het jaar 2030. Dat vraagt om creatieve oplossingen, zeker in een land waar de ruimte schaars is. Waarom houden de architecten zich stil?

‘Architects in the NL, are we OK?’ luidt de retorische titel van het essay dat redacteuren Arna Mackic en Teun van den Ende hierover schreven in het nieuwe jaarboek Architectuur in Nederland. Het is een opvallend kritisch geluid in het jaarboek, dat geldt als het visitekaartje van de Nederlandse architectuur, waarin de beste gebouwen (dit jaar vooral woningbouw) worden gepubliceerd.

Over de auteur

Kirsten Hannema is architectuurrecensent voor de Volkskrant. Ze schrijft sinds 2007 over architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp.

Aanleiding voor het artikel is de recente discussie over (on)gezonde werkcultuur op socialemediaplatforms als NAA! (Netherlands Angry Architects), waar ontwerpers aandacht vragen voor gelijke kansen en betaling. Maar uit de gesprekken met jonge architecten op twintig bureaus blijkt dat zij zich het meest zorgen maken over de ‘marginale positie van de architect in de gehele bouwketen’.

Ze staan niet alleen met die zorg: bij de recente prijsuitreiking van het Beste Gebouw van het Jaar door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) riep juryvoorzitter Ed Nijpels architecten op actief deel te nemen aan het (politieke) debat. Hij komt architecten ‘te weinig tegen’.

Hoe kan dat? Een veelgenoemde oorzaak is de prijsvraagcultuur waarin architecten met elkaar concurreren om opdrachten te verwerven, in plaats van samen op te trekken. De jaarboekredactie ziet de oplossing in wat zij het ‘Vlaamse model’ noemen. In Vlaanderen worden (overheids)opdrachten via het Open Oproep-systeem van de Vlaams Bouwmeester aanbesteed. Anders dan in Nederland krijgen architectenbureaus daar een volledige ontwerpopdracht inclusief financiële verantwoordelijkheid.

Kleine en jonge bureaus kunnen ook meedoen, omdat er geen eisen gelden wat betreft referenties en omzet. Dat levert behalve variëteit in architectuur ook engagement op, zegt de Vlaamse stadsarchitect Kristiaan Borret in het jaarboek. Hij noemt Belgische architecten ‘een tikje radicaler’. Zij ‘vechten’ in actiecomités voor sociale inclusie, het klimaat en rechtvaardigheid op de woningmarkt.

In Nederland ontbreekt het volgens auteurs Mackic en Van den Ende aan ‘collectieve zelfreflectie’, alsook aan waardering en erkenning van het werk van architecten. Denk aan de focus van minister De Jonge op het snel realiseren van kant-en-klare flexwoningen. Plattegronden, hoe je met huizen een wijk vormgeeft: daarvoor is in zijn aanpak nauwelijks aandacht.

Architecten zouden zelf ‘ongevraagde adviezen’ kunnen aanbieden. In de Tweede Kamer klinkt nu eenzelfde geluid. Bij de bouw van nieuwe woningen moet nadrukkelijk oog zijn voor architectuur, zei PvdA-Kamerlid Henk Nijboer onlangs in een debat. De rijksbouwmeester zou hierin een rol moeten spelen.

Gaat het architecten lukken om gezamenlijk een vuist te maken? De logische partij om die taak op zich te nemen, branchevereniging BNA, lijkt vooral druk met zichzelf. Het bestuur ligt overhoop met de ledenraad, en er moet een opvolger gevonden worden voor directeur Fred Schoorl, die na tien jaar is vertrokken, alsook voor voorzitter Jolijn Valk, die per 1 juli stopt.