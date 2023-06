Architect Marco Vermeulen: ‘De Nieuw Maas heeft de potentie om het ‘Central Park’ van Rotterdam te worden’

Watersporten in de Rijnhaven

In de Rijnhaven, die wordt herontwikkeld tot een nieuw stuk stad, kun je waterfietsen, suppen en kajakken, en overnachten in ‘tiny boats’. Bezienswaardig is ook het Floating Office Rotterdam dat architectenbureau Powerhouse Company bouwde voor het Global Centre on Adaption; het grootste drijvende kantoor ter wereld. Powerhouse Company heeft er zelf ook zijn kantoor, en stelt dat open tijdens de Dag van de Architectuur op 17 juni. Bij het gebouw hoort een – publiek toegankelijk - open luchtzwembad, waarin je een duik kunt nemen.

Tropicana’s transformatie

Het voormalige zwemparadijs Tropicana is getransformeerd tot Blue City, een bedrijfsverzamelgebouw voor circulaire ondernemingen, waaronder architectenbureau Superuse, dat het ontwerp voor de renovatie maakte. Koffiedrab uit het café wordt gebruikt voor het kweken van oesterzwammen, bouwafval ingezet als grondstof voor bijzondere interieurs. Op 14 juni geven de architecten rondleidingen door het complex.

Prijswinnend paviljoen

In de vijver van het Nieuwe Instituut drijft een zeven meter hoog, tentvormig houten paviljoen, samen met een aantal pontons. Het is een prototype voor een drijvend bouwsysteem, ontworpen door de Nigeriaanse, in Rotterdam gevestigde architect Kunlé Adeyemi. Het paviljoen was eerder te zien op de Architectuurbiënnale in Venetië, en won daar prijzen. Hier is het onderdeel van de tentoonstelling Waterstad Rotterdam, een ‘proeftuin voor mogelijke antwoorden op een mondiaal klimaatprobleem’. Op 22 juni geeft Adeyemi een lezing over zijn werk in het Nieuwe Instituut.

Bekijk de stad door een nieuwe bril

Welke gebruiksmogelijkheden zien skaters en dansers in de openbare ruimte, hoe kijkt een ecoloog of een fotograaf naar de stad? Ontdek het tijdens een dans tour waarbij je al lopend, met koptelefoon op, een choreografie in de stad ziet, of een wandeltour onder leiding van een architectuurfotograaf. In het Zomerhofkwartier en het Merwe-Vierhaven-district zijn er excursies langs waterpleinen, dakparken en ‘sponstuinen’.