Architect Ashok Bhalotra (1943-2022) maakte stedenbouw met een verhaal

Balothra Ashok in 1994. Beeld ANP

Architect Ashok Bhalotra (1943-2022) werd internationaal bekend met zijn stedenbouwkundig ontwerp voor Kattenbroek, de vinexwijk die tussen 1988 en 1994 ten noorden van Amersfoort verrees. De wijk, onderverdeeld in buurten als Verboden zone en Hof der Herinnering, met markante projecten als de ‘ruïnewoningen’, veroorzaakte de nodige opschudding in de Nederlandse architectuurwereld, die destijds nog sterk hing aan het strenge modernisme. Bewoners bleken zijn poëtische ontwerp evenwel te waarderen, en de wijk wordt gezien als een succes.

Bhalotra werd in 1943 geboren in de Indiase stad Gujrat, waar hij architectuur en stedenbouw studeerde. Hij begon zijn loopbaan daar, werkte in Koeweit en Parijs, waarna hij in 1971 in Nederland bij KuiperCompagnons in Rotterdam aan de slag ging, een bureau voor Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur en Landschap. Naast zijn werk was hij dol op reizen. Onderweg sprak hij graag met ‘de boer op de berg en de burger van een stad’, zo vertelde hij in 1993 in een interview in Trouw. ‘De wijsheid ligt gewoon op straat, meer dan in de universiteit.’

Ashok Bhalotra ontwierp de Stad van de Zon in Heerhugowaard. Beeld ANP / Branko de Lang

Net als nu stond Nederland eind jaren tachtig voor een enorme woningbouwopgave, waarvoor het Rijk de zogenoemde vinexlocaties bij steden had aangewezen. Bhalotra wilde voorkomen dat huizenrijen simpelweg in de weilanden uitgerold zouden worden. Met Kattenbroek wilde hij een stad met een ziel maken, gericht op gebruik en beleving van de bewoners. Het bestaande landschap met zijn sloten en bomenrijen nam hij als vertrekpunt voor het stedenbouwkundig ontwerp, dat bestaat uit een enorme cirkel doorsneden door assen. Het winkelcentrum kreeg de naam Emiclaer, naar een oude boerderij die er heeft gestaan. Meerdere architecten werkten de straten en pleinen uit, de straatnaambordjes en het straatmeubilair ontwierp Bhalotra zelf.

‘Dankzij Kattenbroek en de samenwerking met Bhalotra ben ik losser, minder dogmatisch geworden’, zei architect Leo Heijdenrijk destijds over de ruinewoningen die hij ontwierp. Op die manier heeft Bhalotra Heijndenrijks werk, en de Nederlandse architectuur verrijkt.

‘Een van de mooiste aspecten van het leven in een stad, is dat je kunt blijven flirten’, zei Bhalotra in 2006 in een interview over zijn passie voor steden. Parijs was zijn favoriete stad, Zwitserse steden vond hij vreselijk: te schoon, te ordelijk. ‘Als er te veel sociale controle of repressie is, zoals nu in Nederland, dan woon je niet meer in een stad, maar een gevangenis. Als een stad een gevangenis is, is het tijd voor anarchie.’

In samenwerking met Harm Zeedijk realiseerde Bhalotra de nieuwbouwwijk Skoatterwald bij Heerenveen, en in 2009 de emissievrije woonwijk Stad van de Zon in Heerhugowaard, waar een brug en fietspad naar hem zijn vernoemd.

In het buitenland ontwierp Bhalotra onder meer de nationale luchthaven van Dubai, de King Saud Universiteit in Saoedi-Arabië en het stadhuis in New Delhi.