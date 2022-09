Arcade Fire oogt en klinkt stroef in de Ziggo Dome, al maakt de toegift wel wat goed ★★★☆☆

Arcade Fire in de Ziggo Dome in Amsterdam. Beeld Ben Houdijk

Het is lang niet vol in de Amsterdamse Ziggo Dome, waar de Canadezen van Arcade Fire woensdagavond hun eerste Nederlandse concert in vier jaar geven. De bovenste ring is dicht en de eerste ring kent nogal wat open plekken. Of er een verband is met de beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag die voorman Win Butler vlak voor aanvang van de huidige tournee ten deel vielen, is niet vast te stellen. Ook het bijna twee keer zo kleine Ahoy bleek in 2018 al een maatje te groot voor de band die in Nederland vooral op festivals als Lowlands (2005), Pinkpop (2014) en Best Kept Secret (2017) indruk maakte.

Het zal de kaartverkoop ook niet hebben geholpen dat de laatste twee albums, Everything Now (2017) en het net verschenen We, waarnaar deze tournee vernoemd is, weinig indruk maakten. Maar als de band om 21.00 uur in volle kracht losgaat in het nieuwe Age of Anxiety I, krijg je toch het gevoel dat het allemaal wat vreugdelozer en grimmiger oogt dan gebruikelijk.

Butler heeft wat te bewijzen, zo lijkt het. Hij oogt getergd, al levert dat vaak de beste Arcade Fire-shows op. Vanavond niet. Visueel oogt het wat armoedig en het harde geluid staat te schel afgesteld. De acht, soms negen muzikanten klinken samen rommeliger dan nodig en we missen toch Wins broer Will, die met zijn kolderieke acties net dat beetje luchtigheid aan het geheel kon geven dat de band nodig heeft.

Wel duidelijk aanwezig is ook nu weer Win Butlers echtgenote Régine Chassagne, het tweede anker van de band. Ze wisselt voortdurend van instrument, neemt even plaats achter de drumset, speelt aardig keytar, maar zingt vanavond helaas wat vals, wat het altijd zo opbeurende Sprawl II (Mountains Beyond Mountains) behoorlijk verpest.

Ook een andere vaste waarde in het Arcade Fire-repertoire, Rebellion (Lies), heeft bij lange na niet de impact die het heeft als de band echt in vorm is. Dan kruipt het naar binnen richting onderbuik en raak je steeds meer in extase. Dat dit woensdagavond niet gebeurt, komt ook omdat de climax even daarvoor al is bereikt met drie opzwepende nummers van We, die veel beter uit de verf komen dan op de wat grauw klinkende plaat. The Lightning II veroorzaakt het eerste euforische moment waarop je bij Arcade Fire hoopt.

Na een wat stroef eerste half uur, met een Butler die als een wildeman door de zaal snelt om even achter op het tweede podium te gaan liggen (waarom werd niet duidelijk), is het optreden dankzij pulserende disco- en elektrobeats in Reflektor goed op gang gekomen en dendert elk nummer harder binnen dan het voorgaande. Even gunt Butler zichzelf aan de piano wat rust in het elegante The Suburbs en voel je de band toewerken naar wat hun beste nummer van de laatste tien jaar blijft: het blijmoedige Everything Now.

De toegift komt van het tweede podium, met de hele band dicht op elkaar. En ja, als Butler in Wake Up dan even met zijn gitaar boven de rest uit zwaait, heeft hij eindelijk de hele zaal voor zich gewonnen. Maar makkelijk was het niet.