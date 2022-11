Arbeidsmigranten laten voetballen met Oranjespelers, wat levert dat op?

Veel Van Gaal op televisie, in aanloop naar het WK, met een uitgebreide live persconferentie op vrijdag en een een-op-een-interview in het NOS Sportjournaal op zondag. De gesprekken met de bondscoach gaan vooral over ‘onze’ kansen op het toernooi in Qatar en maar weinig over de mensonterende werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten in de Golfstaat.

Danny Ghosen (l) interviewt een ex-arbeidsmigrant. Beeld VPRO

Dit tot ergernis van Danny Ghosen, die al tijden op eigengereide wijze urgente onderwerpen ijzersterk in beeld brengt. De asielopvangcrisis in Ter Apel (Danny’s Wereld) en het Nederlandse bombardement op Hawija (Als de bom valt) bijvoorbeeld. Ghosen gaat altijd recht op zijn doel af, ongeacht het aantal hekken of beveiligers. Het liefst was hij ook zelf bij Van Gaals persconferenties geweest, maar daar wordt hij door de KNVB geweigerd, net als bij de Oranjespelers, zo was de afgelopen weken te zien in zijn ontluisterende reeks korte reportages In de Schaduw van het WK.

Ook bij de Qatari was Ghosen niet welkom. Voor zijn maandagavond uitgezonden sluitstuk van deze documentairereeks over de uitbuiting van arbeidsmigranten, vertrekt hij daarom naar Nepal. Twaalf procent van de Nepalese bevolking werkt in Qatar. In totaal werken een miljoen Nepalezen in het Midden-Oosten. Als taxichauffeur, schoonmaker, dienstmeisje of bouwvakker. Dagelijks vertrekken vliegtuigen met mensen die hopen zo hun familie te kunnen onderhouden.

In ieder dorp in het Zuiden van Nepal zijn verhalen te vinden van iemand die naar Qatar vertrok en niet terugkwam, vertelt Ghosen. Schrijnende verhalen over armoede, valse beloften, ziekte en dood. Volgens The Guardian stierven er de afgelopen tien jaar in totaal 6750 arbeidsmigranten in Qatar.

Nabestaanden vertellen hoe zij en hun geliefden zich in diepe schulden staken om bemiddelingskosten van schimmige tussenpersonen en een vliegticket en visum naar Qatar te betalen. Daar wachtten twaalfurige werkdagen in extreme hitte, slecht eten, weinig water en onbetaalde overuren. Amit bouwde mee het Al Thumamastadion waar op 21 november Senegal-Nederland plaatsvindt. Hij kan het navertellen, maar is kapotgewerkt. Nabestaanden zitten nog altijd met schulden, van compensatie is geen sprake.

De KNVB liet maandagmiddag weten de speelshirts van Oranje te veilen. De opbrengst gaat naar ‘het verbeteren van de situatie van de arbeidsmigranten in Qatar’. Een symbolische actie, gaf secretaris-generaal van de KNVB Gijs de Jong maandagavond in Op1 toe. De selectie wil ook extra aandacht te krijgen voor de situatie van de arbeidsmigranten door aanstaande donderdag een aantal van hen te ontmoeten. ‘Zij wonen de training van het Nederlands elftal bij en na afloop gaan zij bovendien een potje voetballen onder leiding van de Oranje internationals’, aldus de KNVB in een persbericht.

‘Is het risico niet dat het een te geregisseerde ontmoeting wordt, waarbij je niet de echte verhalen te horen krijgt?’, luidde de enige vraag over de arbeiders tijdens Van Gaals persconferentie vrijdag. ‘Ja’, antwoordde de bondscoach.