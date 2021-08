Apple zet in op klassieke muziek met overname van streamingdienst uit Nederland

Primephonic

Apple heeft de Nederlandse muziekdienst Primephonic gekocht. De gespecialiseerde klassiekemuziekdienst houdt op zelfstandig te bestaan en gaat op in Apples eigen Apple Music. Met de overname van het nog jonge Nederlandse bedrijf hoopt Apple het de klassiekemuziekliefhebber meer naar de zin te kunnen maken.

Al jaren mikken de wereldwijde marktleiders Spotify en Apple Music op een zo groot mogelijke massa door een breed aanbod aan muziek aan te bieden. Hieronder bevindt zich ook klassieke muziek, maar veel liefhebbers voelen zich meer thuis in de opkomende gespecialiseerde diensten als Primephonic, Idagio en Qobuz.

De overname (het bedrag is niet bekendgemaakt) stelt Apple in staat om serieus werk te maken van klassieke muziek. Technisch was het bedrijf er al klaar voor. Het oude argument van de liefhebber tegen onlinediensten als Spotify was altijd de mindere geluidskwaliteit. De echte audiofiel haalt zijn neus op voor de doorsnee gecomprimeerde muziek die via internet tot de luisteraar komt. Veel liever luistert hij naar zogenoemde lossless audio, zonder verlies van details.

Apple zelf zegt overigens dat lossless audio ‘vrijwel niet’ te onderscheiden is van de gewone variant (AAC), maar biedt beide aan. Op dit punt biedt de overname van de Nederlanders dan ook geen winst: de gehele catalogus zal gewoon worden overgepompt naar Apples databases.

De aantrekkingskracht van Primephonic voor Apple ligt op een ander vlak: de manier waarop Primephonic zijn catalogus ontsluit voor de gebruikers. Het probleem bij generieke diensten als Spotify en ook Apple Music is dat ze zijn toegesneden op de popliefhebber. Luisteraars van klassieke muziek hebben andere eisen en zijn vaak op zoek naar een zeer specifieke uitvoering. Primephonic voorziet daarin en biedt uitgebreidere zoekmogelijkheden. Bij de gespecialiseerde diensten kunnen luisteraars vaak ook boekjes downloaden.

De zoekfuncties waren ook voor professioneel geschoold zanger Jos Smeets de reden om ooit een abonnement op de Nederlandse dienst te nemen. ‘Als je een speciale uitvoering van een bepaald orkest wilt beluisteren, moet je niet bij Spotify of Apple zijn. Bij die diensten is het zoeken een zeer frustrerend proces.’ Ook voelde hij zich thuis bij de door liefhebbers samengestelde playlists.

Apple gaat de betere zoekmogelijkheden ergens ‘de komende maanden’ aan zijn dienst toevoegen. Het techbedrijf begint met het toevoegen van de klassieke playlists, die niet door algoritmes, maar door de experts van Primephonic worden samengesteld, en met het uitbreiden van de catalogus. Dit is allemaal onderdeel van de bestaande Apple Music-dienst. In een later stadium zal Apple met een losse app komen speciaal voor de klassiekemuziekliefhebber.

Primephonic-oprichter Thomas Steffens hoopt dat door de verkoop klassieke muziek bij een breder publiek terechtkomt. Het huidige Primephonic houdt al op 7 september op te functioneren; bestaande klanten krijgen hun geld terug.