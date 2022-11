‘Apolonia, Apolonia’ van Lea Glob wint Idfa-award voor beste lange documentaire

Apolonia Sokol in de documentaire ‘Apolonia, Apolonia’.

Wanneer leg je de camera neer, als je bezig bent het verbazingwekkend turbulente leven van een jonge kunstenaar in wording vast te leggen? De opnamen van het vitale, intieme en droeve portret Apolonia, Apolonia, donderdagavond door de Idfa-jury bekroond met de prijs voor beste lange documentaire, namen in totaal dertien jaar in beslag. En eigenlijk wilde de Deense filmmaker Lea Glob (40) best nog langer door filmen. Twintiger Apolonia Sokol vormt een droomonderwerp: getalenteerd schilder, uitgesproken, onbeschaamd én vastbesloten het te gaan maken in de kunstwereld.

Sokol woont in het Parijse afbraaktheatertje van haar gescheiden ouders. Glob volgt haar gang van de prestigieuze Parijse kunstacademie Beaux-Arts naar New York en Los Angeles, waar de belofte in de handen valt van een lompe en schatrijke mecenas, die haar schilderkunst wil exploiteren. Apolonia, Apolonia is óók een portret van een tijdsgewricht: de laatste jaren van voor de #MeToo-beweging. Thuis in Parijs neemt Apolonia de getraumatiseerde Oekraïense Femen-activist Oksana Sjatsjko in huis, in Amerika wordt ze op de thee gevraagd door Harvey Weinstein, die ‘een film’ ziet in deze schilder met het aura van een filmster.

Apolonia, Apolonia was opgenomen in de internationale competitie van het 35ste editie van Idfa (International Documentary Filmfestival Amsterdam). De jury schonk de prijs voor beste regie aan de Engelsman Simon Chambers, die in Much Ado About Dying de laatste levensfase van zijn frivole en pas op late leeftijd uit de kast gekomen oom documenteerde. De prijs voor beste cinematografie ging naar Paradise, waarin cameraman Paul Guilhaume de bosbrandgloed en aswolken op de taiga verontrustend dicht nadert.

Het echtpaar Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster in ‘Journey Through Our World’.

De Nederlandse film Journey Through Our World, van het gerenommeerde docu-echtpaar Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster (De kinderen van juf Kiet), won zowel de prijs voor beste montage (door editor Mario Steenbergen) als de prijs voor beste Nederlandse film. Bij het ingaan van de lockdown besloten de De Latasters de camera op hun nabije omgeving – de tuin – en zichzelf te richten, wat een prachtig ingetogen film heeft opgeleverd, over alledaagse schoonheid en alledaags verdriet.

‘Manifesto’.

De meest bruuske en schokkende film van het festival, het Russische Manifesto, won de prijs voor beste film in de Envision competitie, voor de meer gedurfde of onorthodoxe documentairevorm. Regisseur Angie Vinchito stelde een diep verontrustende gewelddadige collage samen uit onlinefilmpjes van Russische tieners: een getuigenis van een repressief regime.

Het aantal bezoeken van het Amsterdamse festival onder leiding van artistiek directeur Orwa Nyrabia nam dit jaar met 25 procent toe (147 duizend) ten opzichte van de editie van 2021, die ternauwernood tussen de lockdowns door was geslalomd. De 35ste editie van Idfa duurt nog tot en met zondag 20 november.