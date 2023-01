Apocalyptica: Finse cellisten met een voorliefde voor een stevige bak herrie

De Finse band Apocalyptica. Beeld Ville Juurikkala

Ze waren in de eerste plaats bloedserieuze cellostudenten aan de Sibelius Academy in Helsinki. Maar ze hielden ook, zoals veel Finnen, van een stevige bak bier en een minstens zo stevige bak herrie. Want al speelden zij hun vingers stuk op de grote componisten, Eicca Toppinen, Paavo Lötjönen, Max Lilja en Antero Manninen hielden van heavy metal in het algemeen en van Metallica in het bijzonder.

Na een nachtelijke dranksessie, ergens in 1993, kwam het idee op om de hobby’s en muziekpraktijken eens met elkaar te verbinden. De studenten kochten een liedboek van Metallica met uitgeschreven partituren, van Master of Puppets tot Sad But Tru, en gingen aan de slag met hun cello’s. De knoestige en houtachtige klank van de instrumenten bleek uitstekend geschikt om er gelaagde en snijdende rock en metal mee te maken, vonden ze zelf. Het kwartet, aangevuld met een drummer, richtte een band op: Apocalyptica. En in 1996 verscheen een eerste album met in klassieke cello-arrangementen gegoten Metallica-covers: Apocalyptica Plays Metallica by Four Cellos.

Apocalyptica begon als een novelty-act, met een muzikaal concept dat nog niet eerder was vertoond, maar waar behoorlijk veel vraag naar bleek. De Finnen werden een festivalfavoriet en spelen sindsdien de wereld rond. Op vrijdag 27 januari staat de band in de Amsterdamse Afas, naast de symfonische metalband Epica.

Helemaal nieuw was dat briljante muziekidee van de band in 1993 overigens niet. De cello was al eerder ontdekt als toegevoegde waarde bij daadkrachtige rock. De peetvader van de rockende cello is de Britse musicus en liedschrijver Jeff Lynne. In 1970 richtte hij zijn band Electric Light Orchestra op; op de titelloze debuutplaat uit 1971 liet Lynne houtblazers aanrukken en maakte hij rockliedjes waarbij de gitaren waren vervangen door cello’s, gespeeld door mede-bandlid Roy Wood.

In het nummer Look at me Now bijvoorbeeld speelden rauwe, zagende cello’s de gitaarriffs, bij Beatles-achtige zanglijnen en piepende hobo’s en fagotten. Het Electric Light Orchestra, later vooral bekend als ELO, vond met hun rock op klassiek instrumentarium een echt genre uit, dat destijds ook werkelijk zo genoemd werd: ‘baroque-’n-roll’. Wie nu luistert naar het bekende The Battle of Marston Moor, van hetzelfde, baanbrekende album, begrijpt de verwijzing naar de huppelende slagroomtoefjesmuziek uit de pruikentijd.

Maar ook de cellorock van ELO had een voorganger. In het monumentale Beatles-lied Eleanor Rigby uit 1966 brachten twee cello’s een donkere onderlaag aan voor maar liefst zes violen, en natuurlijk de hemelse stem van Paul McCartney. Na ELO dook de cello nog veel vaker op als smaakmakend element in rock en hardrock, van Led Zeppelin (Kashmir) tot R.E.M. (At my Most Beautiful).

Het instrument leent zich nu eenmaal goed voor dynamische muziek die snel van hard naar zacht kan schieten: een cello kan in de lage registers donderen als een metalgitaar, maar met de hoge noten en een bibberend vibrato toch ook de diepste emoties vertolken. Apocalyptica bouwde op die veelzijdigheid en wisselende gevoelens een oeuvre: na het coverwerk verschenen op de albums van de band steeds meer eigen composities. Op de laatste plaat, Cell-O uit 2020, staan alleen maar zelfgecomponeerde en geheel instrumentale liedstukken, met als hoogtepunt het klaaglijke en langzaam naar een cello-climax toewerkende Rise.

Vorige maand verscheen een nieuwe uitvoering van het lied, nu met tekst en vocalen van de sopraan Simone Simons van Epica, waarmee Apocalyptica straks in de Afas staat. Het kan bijna niet anders of die hoogst melancholieke versie staat op de setlist.

Apocalyptica en Epica: 27/1, Afas Live in Amsterdam.