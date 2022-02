Ants from Up There van BC, NR is toegankelijker dan hun debuut: hogere voordrachtskunst ★★★★★

Toen vorig jaar For the First Time uitkwam, kreeg het debuutalbum van het zevenkoppige ensemble uit Londen – pats-boem – vijf sterren van het gezaghebbende Britse magazine New Musical Express. Nu hebben ze aan de overkant van het Kanaal de pophype zo’n beetje uitgevonden, maar For the First Time is echt een heel bijzondere plaat. Eén waarop experimenteerdrift en indrukwekkende muzikaliteit hand in hand gaan. Uit uiteenlopende genres als klezmer, minimal music en folk werd hoekige orkestrale pop geconstrueerd.

Voor de opvolger Ants from Up There zijn wat van de scherpe randjes eraf geschaafd, wat Black Country, New Road toegankelijker en dramatischer maakt. Op papier klinkt die muzikale cuisine sauvage als een recept voor chaos, in de praktijk blijken de liedjes coherent in hun prachtige eigenzinnigheid. In Haldern vlechten minimalmotiefjes van viool, sax en piano een hypnotiserend patroon waarin de weemoedige stem van Isaac Wood gevangenzit. Het roept de spanning op van een duistere Scott Walker begeleid door lichte pianoarpeggio’s.

Hoe de band dit spannend houdt, blijft boeien. Voortdurend temperen ze je verwachtingen om dan alsnog de muzikale teugels los te laten, zoals in het magistrale The Place Where He Inserted the Blade. De stem van Wood, die enkele dagen geleden bekendmaakte uit de band te stappen, slaat over van de emotionele overload. Een crescendo van wanhoop drukt op je middenrif. Uiteindelijk haal je je hart op als de band zich in koor naar gloedvolle berusting zingt. Hogere voordrachtskunst.

Pop ★★★★★ Domino