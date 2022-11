Antoon, S10, Suzan & Freek: Nederlandse artiesten in 2022 beter beluisterd dan ooit

Zanger Antoon Beeld Brunopress

De Nederlandse popmuziek deed het al jaren goed, maar in 2022 werden artiesten uit eigen land beter beluisterd dan ooit. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de grootste streamingdienst, Spotify. De Hoornse zanger Antoon is dit jaar de meest gestreamde artiest in Nederland. Ter vergelijking: vorig jaar was Justin Bieber in Nederland nog het populairst. Wereldwijd werd, net als in 2021, de Puerto Ricaanse reggaetonster Bad Bunny het meest afgespeeld.

Reggaetonster Bad Bunny Beeld FilmMagic

Antoon mag dubbel feest vieren want het vorig jaar verschenen nummer Vluchtstrook van de band Kriss Kross Amsterdam, met gastrollen van Antoon en zangeres Sigourney K, werd de populairste track in Nederland. Daarmee verslaat de Nederlandse combinatie het nummer As it Was van de Britse zanger Harry Styles.

Luistergedrag

Veel gebruikers van Spotify kijken jaarlijks uit naar hun persoonlijke luisteroverzicht genaamd Spotify Wrapped, waarmee streamers inzicht krijgen in hun eigen luistergedrag. De Zweedse streamingdienst koppelt aan alle persoonlijke cijfers ook een mondiale data-analyse. De overzichten van Spotify, met 456 miljoen gebruikers, geven ieder jaar een goed beeld van de populariteit van de grootste artiesten en genres, wereldwijd en in eigen land, ook al wordt het luistergedrag van gebruikers van andere streamingdiensten als Apple Music en Deezer niet meegerekend.

Het is opmerkelijk dat de Nederlandse toplijsten dit jaar worden gedomineerd door artiesten die net komen kijken. In de toptien van meest gestreamde nummers staan naast Antoon jonge Nederlandse talenten als Flemming, Christian D en Meau. Volgens Wilbert Mutsaers, de baas van Spotify Nederland, voelen deze artiesten feilloos aan wat er speelt in hun generatie, maar hebben ze de laatste tijd ook een overstap kunnen maken naar een breder en soms ook wat volwassener publiek. ‘En het gaat vaak om vrouwen met een sterk verhaal, zoals zangeres S10, die ook veel voorkomt in de Nederlandse luisterlijsten.’

Zangeres S10 Beeld Sander Koning/ANP

In vergelijking met vorige jaren lijkt de Nederlandse hiphop enigszins op zijn retour. Waar vorig jaar nog zeven Nederlandse rappers in de toptien van meest gestreamde artiesten prijkten, zien we daar dit jaar beduidend minder rappers. Maar volgens Mutsaers hoeft dat niet te betekenen dat de Nederlandse hiphop minder populair wordt. ‘Omdat er ieder jaar nog altijd meer gestreamd wordt, zie je dat wat breder georiënteerde popmuziek, van bijvoorbeeld Suzan & Freek, zich hoger in de toplijsten weet te plaatsen. Hoe meer mensen streamen, hoe meer stijlen zich naar boven werken.’

Dance

Genres als dance, singer-songwriter, pop en hiphop slaan volgens Spotify het beste aan. De Nederlandse dj en producer Tiësto scoorde enorme wereldhits: zijn nummer The Business bijvoorbeeld werd alleen al op Spotify bijna een miljard keer gestreamd.

Dj Tiësto Beeld Getty

Spotify ziet dit jaar ook de invloed van bijvoorbeeld tv-series in de jaarlijsten. Het nummer Running up that Hill van Kate Bush, uitgebracht in 1985, staat dit jaar in de toptien van meest gestreamde nummers wereldwijd. Het lied werd immens populair dankzij de serie Stranger Things, waar het in de soundtrack was verwerkt.

Burna Boy

Ook popmuziek uit niet-westerse regio’s doet het dit jaar goed, ook in Nederland. Muziek uit Afrikaanse, Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen staat steeds hoger op de ranglijst. Zo staat de Nigeriaanse Burna Boy op plaats 36 in de lijst van meest gestreamde artiesten in Nederland. Volgens Mutsaers tonen die cijfers aan dat het Nederlandse streamingpubliek ook wat dat betreft steeds ruimdenkender wordt. Het is alleen wel opvallend, zegt hij, dat de populariteit van de al jaren onbetwiste streamingkampioen Bad Bunny in Nederland nog altijd een beetje achterblijft.

Populaire podcasts De muziekdienst Spotify biedt, net als de concurrent Apple, steeds meer podcasts aan, al dan niet exclusief. Bij het jaaroverzicht maakt Spotify nu ook de populairste podcasts bekend. In Nederland werd Geuze & Gorgels van Monica Geuze en Kaj Gorgels dit jaar het best beluisterd. Wereldwijd is de talkshow van de Amerikaan Joe Rogan nog altijd veruit het grootst.