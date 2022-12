Antoon heeft alles mee om een ster te blijven, blijkt in de Ziggo Dome ★★★★☆

Antoon Beeld Ziggo Dome

Het is bijna niet voor te stellen dat de jonge blonde man die de trap van het grote podium afdaalt om zijn hit Ogen op de troon voor te dragen, de in Nederland op Spotify meestbeluisterde artiest van 2022 is. Maar dan luister je even naar Antoon (20) uit Midwoud, die zaterdag zijn eerste van twee uitverkochte concerten in de Ziggo Dome geeft voor in totaal meer dan 30 duizend uitzinnige fans (vooral meisjes van een jaar of 15). Je ziet hem zelfverzekerd, zonder enig vertoon van zenuwen, de catwalk oplopen en je bent overtuigd.

Antoon is een ster die hier nog maar twee jaar schijnt, maar alles mee heeft om een grote te blijven. Met liedjes die een handige mengvorm zijn tussen hiphop, pop en dance en vooral teksten die precies raken aan wat jonge meiden in hun Tiktokwereld aanspreekt.

Zo ongeveer alle Antoon-hits komen in de Ziggo Dome voorbij, helder gezongen en hard meegebruld. Antoon is geen jongen van de straat, en pretendeert dat ook niet te zijn. Plaats van handeling is bij hem liever de hockeyclub en de hotelschool. Elk liedje heeft korte zinnetjes die iedereen onthoudt, van ‘heb je lachgas ik heb een bankpas’ in zijn eerste megahit Hyperventilatie tot ‘je vriendje is een loser’, de openingszin van zijn recente Tiktokknaller Klop klop.

De hits komen allemaal voorbij, net als zij die hebben bijgedragen aan Antoons succes: Josylvio, Sigourney K (met wie hij samen Vluchtstrook zingt) en natuurlijk Big2 (voor de ouderen onder ons: de witte helft van rapduo The Opposites). Er is veel vuur, mooi verzorgd licht en geluid (de vierkoppige band krijgt regelmatig steun van meelopende beats). En er is tussen alle oprechte vrolijkheid ook even ruimte voor een droevig momentje als in Onweer beelden van Antoons in 2020 overleden moeder verschijnen. Zonder sentimentele emo-woorden. Die heeft een waarachtige ster niet nodig.