Antonio Ortuño geeft een pikzwarte visie op de Mexicaanse samenleving

De verschroeiden van de Mexicaan Antonio Ortuño heeft veel weg van een thriller. Hoofdpersoon La Negra is weliswaar sociaal werker en geen rechercheur, maar aan de hand van haar bevindingen komen we wel steeds meer te weten over de achtergronden van de brand in een noodopvang ergens in het zuidoosten van Mexico, die tientallen migranten uit Midden-Amerika het leven kost. Ook de onverwachte (en soms een tikkeltje geforceerde) wendingen en onthullingen horen bij het genre.

Maar Ortuño wil het niet in de eerste plaats spannend houden. De verschroeiden dient een hoger doel: laten zien hoe door en door corrupt en gewelddadig de Mexicaanse samenleving is. Niet alleen de politie maar ook de organisatie die zich over de migranten zou moeten ontfermen, speelt onder één hoedje met mensensmokkelbendes. Zelfs de man van de koffiebar die La Negra elke ochtend zo hoffelijk bedient, blijkt niet te deugen. Niemand is te vertrouwen, behalve Yein, de zwijgzame migrant die haar man bij de brand verloor en op gruwelijke wijze wraak neemt. Dat niemand daar beter van wordt – zij niet en het systeem niet – is tekenend voor Ortuño’s pikzwarte visie.

Antonio Ortuño: De verschroeiden. Uit het Spaans vertaald door Trijne Vermunt. Podium; € 21,50.