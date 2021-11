Anton Valens (1964-2021) werd geprezen om zijn licht absurdistische, humorvolle en beeldende proza

Anton Valens Beeld Annaleen Louwes

Als er een rode draad is in het literaire werk van Anton Valens, dan is dat het thema van de getormenteerde man die gebukt gaat onder het leven. Meerdere tragikomische romans van Valens’ hand centreren zich rond outcasts die de wanhoop nabij zijn; ze doen hun best, reflecteren zich suf op hun eigen leven, maar dreigen desondanks te bezwijken.

Valens werd in 1964 geboren in Paterswolde, maar groeide op in het Groningse dorp Zuidhorn. Hij volgde de opleiding schilderen aan de Rietveld Academie en de Rijksacademie. In de jaren na zijn studie doceerde hij en exposeerde hij op wisselende locaties. Om rond te komen, werkte hij tien jaar in de thuiszorg.

De jaren als zorgverlener inspireerden Valens voor het schrijven van zijn debuutroman. In Meester in de hygiëne werkt de hoofdpersoon Bonne, een kunstschilder in opleiding, als thuishulp. Bonne wordt geplaagd door liefdesverdriet en existentiële vraagstukken. In zijn werk vindt hij verlichting: hij bewondert de wijze waarop de aftakelende ouderen ondanks hun tegenslagen moedig voorwaarts blijven gaan. De roman zette Valens als auteur direct op de kaart: hij won er de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs en Geertjan Lubberhuizenprijs voor het beste prozadebuut mee. Het boek werd vertaald in het Duits en Frans.

Met Het boek ont (2012) brak Valens door bij een breder publiek. In de roman ontvangt de 34-jarige Isebrand Schut een ww-uitkering. Samen met andere aan lager wal geraakte mannen, die allen hun post niet meer durven te openen, begint hij een zelfhulpgroep: Man&Post. Het boek ont werd geprezen om Valens licht absurdistische, humorvolle en beeldende proza. ‘Een onvergetelijk avontuur’, schreef deze krant. Het boek werd tien keer herdrukt. Ook won het de Tzumprijs voor de beste literaire zin van het jaar, in dit geval Valens’ openingszin:

‘Het was dinsdagavond kwart voor acht en een van de laatste dagen van oktober in het roemruchte stervensjaar van de gulden, dat schitterende, harde betaalmiddel met zijn waaier van kleurige biljetten als de staart van een paradijsvogel, dat met goedvinden van de kroon door de directeur van De Nederlandsche Bank verkwanseld werd voor een grauwe eenheidsmunt waar er al zoveel van zijn en die de ‘euro’ wordt genoemd.’

In 2016 won Valens de F. Bordewijk-prijs voor de roman Het compostcirculatieplan. In de zomer van datzelfde jaar werd bij de auteur nierkanker geconstateerd. Dankzij immunotherapie werden de uitzaaiingen enigszins teruggedrongen. Valens bleef doorschrijven. In 2019 verscheen nog de goed ontvangen roman Chalet 152. Valens laat zijn vrouw Tascha Tinneveld achter.