Antoinette was het vliegwiel van de imposante loopbaan van schepper Jack Jersey

Oh Antoinette Waarom heb je jezelf toch zo laten gaan? Antoinette, Leo den Hop (1969)

Nog steeds is er in het Brabantse Roosendaal geen standbeeld opgericht of herdenkingsplaquette geplaatst voor Jack de Nijs, een van de grote zonen – géén ironie – van de stad. Dat is onrechtvaardig.

De componist, producer en zanger, beter bekend onder de naam Jack Jersey (1941-1997), bracht wereldwijd miljoenen platen aan de man en bouwde een oeuvre op van 2.000 liedjes, waaronder een carnavalskraker van jewelste over een vrouw die te diep in het glaasje kijkt en vreemdgaat. Dat was Antoinette.

De zanger was Leo Hoppenbrouwers, een Brabander die vanuit Canada terugkeerde naar Nederland en in Roosendaal De Nijs tegen het lijf liep. Ook Hoppenbrouwers verschool zich achter een artiestennaam, Leo den Hop. Tot zijn verbijstering stond hij in 1969 plotseling tussen The Beatles (Ob-La-Di, Ob-La-Da) en The Cats (Lea) in de hoogste regionen van de Top 40 en kochten meer dan 350 duizend mensen zijn eerste single.

Onderkoeld, in 2013 in BN/Stem: ‘Het was wel even wennen om op straat herkend te worden en handtekeningen uit te delen’. In Duitsland profiteerde Ray Miller mee dankzij een aangepaste versie in een zwierige schlagerstijl. Het belangrijkste verschil was niet muzikaal. Bij hem kwam alles goed en was Antoinette een droomvrouw die als een blok voor hem viel.

Den Hop scoorde een half dozijn hits, onder meer In de hemel is geen bier en Morgen een kater, en toen was het mooi geweest. Zijn werk, salesmanager bij een groot bedrijf, slokte hem op en hij legde zich toe op een nieuwe hobby: schilderen.

Voor Jack de Nijs was Antoinette het vliegwiel van een imposante loopbaan die over de landsgrenzen reikte. De basis had hij in zijn jeugdjaren gelegd, in Indonesië, waar zijn vader diende in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en hij zijn muzikale talent ontwikkelde in een jeugdorkest.

In Roosendaal bouwde De Nijs een imperium als hitkoning. Hij gaf de loopbaan van Jan Boezeroen, Sjakie Schram, Tony Bass en Frank & Mirella glans en schreef voor Cock van der Palm (Mira) en Nick MacKenzie (Juanita) aanstekelijke namenliedjes. De kers op de taart was een creatie in 1983 voor de Leidse pubergroep The Shorts, voorheen De Bliksemafleiders.

Een Engelstalig nummer van Eddy de Heer werd door De Nijs opnieuw gearrangeerd (de accordeon!) en tekstueel aangepast. Comment Ça Va?, werd de nieuwe titel. In Nederland werd het de zomerhit van het jaar en ook Frankrijk deinde massaal mee met The Shorts.

Als een zingende nazaat van Elvis Presley was De Nijs eveneens succesvol. Jack Jersey noemde hij zichzelf sinds 1973 als zanger, en in het spoor van The King reeg hij een paar flinke successen aaneen.

Niet tot ieders tevredenheid overigens. In 1978 kreeg hij een vermelding in I Said No van Gruppo Sportivo. Als de ik-figuur een ‘catchy Elvis-song’ begint te zingen, reageert zijn vriendin niet zoals gehoopt: ‘She said: hey isn’t that Jersey, Jack Jersey? And put his record on’. De afknapper is totaal.

John & Paul