Antal Heitlager en Rush Hour, de kantine van het dance event

Antal Heitlager in zijn winkel Rush Hour. Beeld Elisa Maenhout

Antal Heitlager (46) ziet zijn platenwinkel Rush Hour in de Spuistraat tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) het liefst als een soort kantine. Hier, in het centrum van Amsterdam, kan iedereen elkaar ontmoeten; de dj’s, producers, clubeigenaren, promotors, festivalorganisaties, distributeurs en labeleigenaren. Zelf staat hij die dagen ook graag in de winkel, als een barkeeper in de clubkantine.

Rechtstreeks contact met de klanten, horen wat ze leuk vinden en daarop inspelen met de collectie. Dat blijft ook na 25 jaar het leukste aan het runnen van zijn platenzaak Rush Hour. En ja, dit jaar heeft hij wat te vieren want op 16 oktober 1997 opende de winkel de deuren. Aanvankelijk in de kelder van een kapsalon, maar na vier verhuizingen in dezelfde Spuistraat heeft Rush Hour op nummer 110 de ideale plek gevonden voor alle activiteiten. Want Rush Hour is behalve winkel ook distributeur en platenlabel met een wereldwijd netwerk.

Heitlager begon samen met Christiaan Macdonald, die in 2012 de zaak verliet. ‘We handelden eerst in tweedehands platen. Er zaten hier toen veel winkels die in dance gespecialiseerd waren. Outland, Rhythm Import, Boudisque, Midtown, Dance Tracks en Killa Cutz. Allemaal zaken die binnen een paar blokken van elkaar dj’s en liefhebbers bedienden. Naast Rush Hour is alleen Killa Cutz over, al verkoopt die nu alleen nog tweedehands platen.’

Gek genoeg was 1997 ook een slechte tijd om in de platenhandel te duiken. Een paar jaar later sloeg iedereen massaal aan het downloaden. ‘Wisten wij veel, we wilden gewoon platen aanbieden die we zelf wilden draaien, maar nergens vonden’, vertelt Heitlager in de keuken van zijn winkel.

De nieuwste house uit Chicago en techno uit Detroit, daar kon je makkelijk aankomen. Maar de wat oudere of meer obscure titels die kwamen de jonge ondernemers (‘joh, we waren net 20’) niet tegen. Dus gingen ze die zelf importeren uit bijvoorbeeld Hamburg. Ideaal voor de winkelvoorraad, maar ook voor de privécollectie van Heitlager die als dj ook ambities had.

‘Eerst draaide ik vooral house en techno, maar toen ik me er wat meer in ging verdiepen kwam er veel muziek bij, zoals de soul waaruit in Chicago de house is ontstaan. Zo vond ik steeds meer muziek die me aansprak.’ Van James Brown naar Fela Kuti en andere Afrikaanse muziek en terug naar Brazilië en de Cariben. Overal plukte Heitlager muziek vandaan die hij in sets als dj Antal goed kon gebruiken, maar waar hij ook graag iets mee wilde in zijn winkel.

‘De basis was Amerika, maar de verbindende factor is altijd soul gebleven.’ Een niet door geografie beperkte voorkeur die je terugziet in de winkel en in de honderden titels omvattende catalogus met eigen releases.

En in zijn dj-set. Want behalve winkelier, labeleigenaar en platendistributeur is Heitlager al decennia een internationaal veel gevraagd dj. Net terug uit Portugal, doet hij nog snel even een gig in São Paulo om meteen in het ADE-gewoel te duiken.

‘Ik probeer het draaien tegenwoordig tot één keer per week te beperken, want ik heb ook een gezin en sta op zaterdagochtend graag fris op het voetbalveld.’ Zijn dj-sets genieten een uitstekende reputatie. Clubs en festivals van Frankrijk tot Japan willen hem hebben met zijn bijzonder mix van warme house, afrobeat, soul en ook jazz. En als hij dan toch in Lissabon of Tokio is, struint hij graag de platenzaken af op zoek naar muziek voor zijn collectie of voor de winkel.

‘Dat loopt een beetje door elkaar heen. Ik verkoop eigenlijk geen muziek waarmee ik niks heb. Geen minimal techno bijvoorbeeld, of in het verleden al die downbeattempo-platen die we ineens onder de noemer lounge moesten verkopen, dat hebben we nooit gedaan.’

Maar alleen voor het zeggen heeft Heitlager het niet, want Rush Hour telt zo’n vijftien werknemers, die ieder zo hun verantwoordelijkheid hebben in de winkel of op kantoor, werkend voor het label of de mailorder.

‘Ik denk dat de mailorder ons destijds gered heeft’, zegt Heitlager. Wij zijn er met Rush Hour meteen ingedoken, waar andere winkels het lieten liggen.’ Maar ook het platenaanbod dat steeds ververst moest worden en aangepast aan de actualiteit stond bij Heitlager altijd voorop.

Vorige week liep Heitlegger na een avondje draaien een platenzaak binnen in Lissabon en kwam met lege handen naar buiten. ‘Wie vandaag de dag een platenzaak binnengaat, doet dat uit liefde voor muziek en vinyl. Die moet je dan niet chagrijnig aanstaren, maar voorzien van tips. Als ik zonder aankoop een winkel uitstap, doe je iets niet goed.’

Zeulen met vinyl Het liefst draait dj Antal lange sets van 7 of 8 uur, voor een man of driehonderd want ‘dan kun je echt diep gaan’. 25 jaar geleden betekende dat jezelf een breuk sjouwen aan vinyl maar dat hoeft niet meer. Festivals en zalen zijn ook steeds minder berekend op dj’s die alleen met vinyl uit de voeten kunnen. Antal Heitlager neemt op reis steeds minder lp’s en maxi-singles mee en heeft net als de meeste dj’s zijn muziek gedigitaliseerd en op USB-stick gezet. ‘Wel sneu als je met je stick in Japan komt waar ze de draaitafel nog echt goed voor je hebben afgesteld, maar het is elders vaak te slecht geregeld. Jammer want platen klinken echt veel beter.’

Een redenatie die hij in zijn zaak graag kracht bijzet. Zo heeft hij veel contact met de klanten, die tijdens ADE overal vandaan zullen komen. Rush Hour zal zoals elk jaar ook opnieuw dj-sets organiseren. De Britse Gilles Peterson presenteerde er ooit zijn radio-show, de Amerikaanse Masters At Work-legende Louie Vega draaide er, net als de Russische Nina Kraviz.

Rush Hour heeft op ADE een reputatie hoog te houden. ‘Wat ik dus wil voorkomen is dat mensen alleen maar voor de dj’s komen, dus ik hou de tijdschema’s nog even geheim.’ Het publiek verrassen dat speciaal naar de winkel komt voor de collectie of een praatje is veel leuker dan een rij nieuwsgierigen die tegen de ruiten gedrukt staat.

En dan ’s avonds toch maar de stad in waar Rush Hour zijn feestjes heeft en bovendien ook veel relaties party’s organiseren. ‘Ja, dan wordt het toch nachtwerk. Maar het liefst sta ik de volgende ochtend weer in de winkel.’ Een zaak die na twee jaar corona tijdens het ADE voor het eerst haar deuren opent op Spuistraat 110, twee panden naast de oude zaak.

Ook voor Heitlager brak twee jaar geleden een vreemde tijd aan die de nodige veranderingen in zijn leven en dat van zijn bedrijf inluidde. Hij had even geen werk als dj en besloot met zijn bedrijf te verhuizen. Toch zag hij de pandemie ook als een tijd van nieuwe mogelijkheden, maar die moesten wel worden benut. ‘We konden met z'n allen veel tijd in deze nieuwe ruimte steken en vond eindelijk gelegenheid om al dat tweedehands vinyl in de kelder eens goed uit te zoeken. We hebben in die coronatijd eindelijk onze website goed kunnen vullen met mooie oude titels.’

Bovendien was hij ook wel moe van het draaien en kwam een tijdje gedwongen rust niet zo slecht uit. Maar nu mag het feest losbarsten. Rush Hour is er ook na 25 jaar helemaal klaar voor.

Tijdens ADE organiseert Rush Hour samen met de Japanse organisatie Rainbow Disco Club op 22/10 een middag en avond in Lofi, aanvang 14.00 uur.