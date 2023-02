‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ is een voorlopig dieptepunt in de filmwereld van Marvel ★☆☆☆☆

‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’.

Toch even controleren. Ja, Ant-Man (2015) en vervolg Ant-Man and the Wasp (2018) waren echt bovengemiddeld leuke Marvelafleveringen: licht van toon, grappig en vol vindingrijk gefilmde actie omtrent een sullige superheld die, nou ja, kan krimpen tot formaat mier. Frisse hoofdrol van Paul Rudd ook.

Deel 3 moet een zogenoemde nieuwe ‘fase’ aanduiden in het ongelimiteerd uitdijende Marvel Cinematic Universe. Dat betekent hier vooral dat Ant-Man and the Wasp: Quantumania dient als lanceerplatform voor een nieuwe (tamelijk inwisselbare) superschurk; de door Jonathan Majors gespeelde Kang, die evenals voorganger Thanos meerdere met elkaar verbonden films mee moet gaan.

Het resultaat is een voorlopig artistiek dieptepunt in de filmwereld van Marvel. Onder meer omdat Quantumania zich voornamelijk afspeelt in een afschuwelijk lelijk, kitscherig en doods universum buiten onze ruimte en tijd. De makers knipogen gretig naar Star Wars, maar laten elk menselijk personage eruitzien alsof ze met plakstift op het digitale decor zijn geplakt.