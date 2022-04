Anouk zingt klein en ontspannen haar bloemlezing van romantische teleurstellingen ★★★☆☆

Misschien was dat Wen d’r maar aan, de titel van Anouks vorige album, toch geen knipoog naar het feit dat de zangeres de liedjes daarop in het Nederlands zong. Want hoor, op Trails of Fails is alles als vanouds in het Engels. Wel definitief veranderd: Anouks transformatie van rockzangeres naar vocalist. Werden Anouks kwaliteiten vroeger wel eens ontsierd door vocaal gepers, opgewekt door barensweeën van emotie, hier zingt ze klein en ontspannen haar bloemlezing van romantische teleurstellingen. Daardoor klinken de zeven nummers op het minialbum als bekentenissen uit het hart van de singer-songwriter. De in eerste instantie ingehouden smeekbede van Something Better trekt je zonder krachtpatserij naar binnen. En het verdriet van Behind Your Words maakt juist indruk omdat Anouk zich met een troostende piano heeft teruggetrokken in haar bubbel van melancholie. Er glimmert breekbaarheid door de stem die je ooit met stoerheid associeerde. Het album is qua sfeer wel net iets te eenvormig om tot het einde te boeien. En nummers met teksten als ‘A chance to start anew, where my dreams can come true’ voelen als een grabbelton van clichés.

Anouk Trails of Fails Pop ★★★☆☆ Universal