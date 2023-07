Anohni and The Johnsons klinkt warm en soulvol als nooit tevoren ★★★★☆

Anohni and The Johnsons: ‘My Back Was a Bridge for You to Cross’

In juni was tijdens het Amsterdamse Holland Festival van alles te zien en horen van de Britse Anohni Hegarty (51), die als ‘associate artist’ aan de editie verbonden was.

Zes dagen na het festival verscheen My Back Was a Bridge for You to Cross, Anohni’s eerste album in dertien jaar met haar oude band The Johnsons. Het vorige waarop zij meespeelden, was Swanlights (2010), toen Anohni nog Antony heette.

De band schittert. Zo koel en afstandelijk als soloalbum Hopelessness (2016) klonk, zo warm en soulvol klinkt alles nu. Hoor dat beheerste gitaarspel in het prachtige It Must Change, waarin Anohni meer dan ooit klinkt als haar idool Nina Simone.

Die fraaie gitaar (vaak van Jimmy Hogarth) verwarmt meer nummers, zoals Sliver of Ice (gebaseerd op Anohni’s laatste gesprek met ‘mentor’ Lou Reed) en There Wasn’t Enough, een lieflijk klinkend lied over de klimaatcatastrofe.

Soms zetten The Johnsons kracht, in Go Ahead of Rest. Het geeft dit rijke Anohni-album meer gloedvolle dynamiek dan ooit.

Anohni and The Johnsons My Back Was a Bridge for You to Cross Pop ★★★★☆ Rough Trade/Konkurrent