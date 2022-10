‘Annie Ernaux behoort al jaren tot onze ijzeren voorraad’

Gerda Aukes Beeld Annabel Miedema

De Booker Prize ging deze week naar Shehan Karunatilaka, Annie Ernaux kreeg half oktober de Nobelprijs voor Literatuur toegekend. Is er veel vraag naar deze schrijvers?

‘Ja, zeker. Wij zijn een winkel waar literatuur gevierd wordt; onze klanten hebben interesse voor dit soort dingen. De kandidaten voor de Booker Prize staan ook altijd al bij ons in de kast. Zelf had ik gehoopt dat het Claire Keegan zou worden met Dit soort kleinigheden: een prachtige novelle over Ierland in de jaren tachtig.

‘De Nobelprijs gaat soms naar een schrijver van wie geen boek meer in druk is, maar dat was dit jaar gelukkig anders. Ernaux is very alive and kicking. Ze behoort al een paar jaar tot onze ijzeren voorraad, zoals dat heet in het boekenvak: als haar boeken verkocht zijn, bestellen we meteen bij.’

Jullie bestverkochte boek is Het walvistheater van Joanna Quinn. Waarom is dat zo in trek?

‘Dat is de kracht van de boekhandel. Ik zal niet zeggen: ik deel het hier uit. Maar daar komt het wel op neer. Ik sta hier als een soort draaiorgel mijn verhaal af te steken en iedereen neemt het mee. Het speelt in Engeland van 1918 tot 1945 en gaat over drie kinderen uit een rijke familie. Ze groeien op in een landhuis, waar ze volledig aan hun lot worden overgelaten. Het deed mij denken aan Brideshead Revisited. Een betoverend boek.’

En uw boekentip van de week?

‘Februari 1933 van Uwe Wittstock, over de periode waarin Hitler net aan de macht komt. Het is een tijd die me erg interesseert, echt een spekkie-naar-m’n-bekkie, maar natuurlijk niet alleen voor mij. Bovendien is het de Maand van de Geschiedenis. Wittstock schrijft heel verhalend en koppelt de historische feiten op een aangename manier aan dagboekfragmenten en brieven. Fascinerend om te lezen, vooral nu, met de oorlog in Oekraïne. Het gevoel van machteloosheid uit 1933 vind ik erg herkenbaar: er gebeuren vreselijke dingen en je kunt er niets tegen doen. Heb jij dat ook?’

Toptien bestverkochte boeken bij Boekhandel Den Boer in Baarn:

1. Joanna Quinn: Het walvistheater; Boekerij

2. Jan Brokken: De kampschilders; Atlas Contact

3. Raynor Winn: Landlijnen; Balans

4. Niels Uddenberg: De oude man en de kat; Balans

5. Arthur Japin: Wat stilte wil; De Arbeiderspers

6. Thomas Verbogt: Maak het mooi; Nieuw Amsterdam

7. Bert Natter: Leven met Lidewij; Thomas Rap

8. Mark Stokmans: Land van echo’s; Ambo Anthos

9. Israel van Dorsten: Wij waren, ik ben; Uitgeverij Pluim

10. Judith Koelemeijer: Etty Hillesum; Balans