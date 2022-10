Anne Neuteboom begint chaotisch, maar gaandeweg valt veel op zijn plek ★★★☆☆

Anne Neuteboom Beeld Annemieke van der Togt

Ze verbrak haar relatie, en daar ging de zzp’er in de culturele sector: linea recta richting het afvoerputje van de Utrechtse woningmarkt. Anne Neuteboom kwam terecht in een antikraakpand in Den Dolder. In coronatijd, ook nog eens. Met een robotstofzuiger, dat dan weer wel.

Het is het startpunt van haar derde cabaretvoorstelling Effe niet met je mening. De meningen laten niet lang op zich wachten: over wetenschappers die in God geloven, over boomers die in een museum alles, alles, alles vastleggen met hun smartphones in klaphoezen. Anne Neuteboom zou mensen graag wat minder snel afserveren. Maar ja.

Met haar vorige programma, Kijk haar gaan, werd ze in 2019 genomineerd voor cabaretprijs Neerlands Hoop, voor de veelbelovendste maker. Ook die voorstelling had aanvankelijk een hoog hak-op-de-takgehalte. Later bleek het intense standje van Anne Neuteboom, energiepiek na energiepiek, een kwetsbaardere kant van haar verhaal af te dekken.

Dit keer is de welkome richtingaanwijzer een levensles die ze op de helft prijsgeeft: ‘Als ik nou iets geleerd heb in die 33 jaar dat ik op deze aardkloot rondloop, dan is het wel dat je altijd als je gelijk hebt tegelijkertijd óók ongelijk hebt.’

Vanaf het moment dat ze aan een grappige verhandeling begint over het faken van orgasmes (en zin in bordspellen) valt alles beter op zijn plek. Dan wordt ook duidelijk wat een totaal gebrek aan woongenot Anne Neuteboom en haar publiek te bieden heeft, qua gelijk, ongelijk, binnen- en buitenkant, oordelen en oordelen bijstellen. Een onvoorziene apotheose – iets met een oudere dorpsgenoot van wie ze een kapotte wasmachine krijgt – maakt het wirwarrige begin een heel eind goed.

