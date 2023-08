Anna Boch (1848-1936), die als enige tijdens zijn leven een schilderij van Vincent van Gogh kocht, was zelf ook een begenadigd schilder

Anna Boch, De kliffen van Estérel, ca. 1910. Beeld Vincent Everarts

Die arme Vincent van Gogh. Tijdens zijn hele leven verkocht hij slechts één schilderij. Het summiere succes droeg bij aan zijn imago van een getormenteerde, want miskende en armlastige schilder. En dat terwijl hij in werkelijkheid door zijn broer Theo ruimschoots werd voorzien van alle benodigde tubes verf, penselen en rollen canvas waarmee hij, zeker in de laatste maanden van zijn leven, zowat dagelijks een schilderij maakte.

Minder bekend is wie nu precies dat ene schilderij, De rode wijngaard in Montmajour, heeft gekocht, een halfjaar voor de dood van Van Gogh in 1890. Anna Boch. De naam zal in Nederland niet iedereen veel zeggen, maar in België geldt ze als een van de belangrijkste fin-de-siècleschilders. Daarnaast was ze een telg van de beroemde Boch-dynastie, bekend door hun serviezen, wastafels en toiletten.

Aan Boch (1848-1936) wordt dit najaar in museum MuZee in Oostende een overzichtstentoonstelling gewijd, met als ondertitel: ‘een impressionistische reis’. Want directeur Dominique Savelkoul wil in de zeer informatieve catalogus graag kwijt dat de expositie meer wil bieden dan het ‘tot in den treure herhaalde feit’ dat Boch als enige ooit een schilderij van Van Gogh bij leven verwierf. Waarvan akte.

Vincent van Gogh, De rode wijngaard in Montmajour, 1888. In 1890 gekocht door Anna Boch, nu in bezit van het Poesjkinmuseum in Moskou. Beeld Heritage Images/Getty Images

Boch blijkt een intrigerende vrouw te zijn geweest. Misschien, om eerlijk te zijn, niet in de eerste plaats als schilder. Haar oeuvre meandert met de golven van de tijd mee, van donkere romantische interieurscènes via lichtvoetig geschilderde landschappen en pointillistische bloemstillevens naar ruwe zeegezichten met grof gepenseelde golven en rotspartijen (wellicht haar beste werk). Ze volgde de stijlen van haar tijd, steeds een aantal jaren na hun ontstaan. Kritiek in de pers destijds: ze was als pointillist weliswaar ‘spontaan en onberispelijk’, maar als kunstenaar ook ‘zonder enige vorm van excentriciteit’.

Boch had het geluk in een gefortuneerde omgeving te zijn opgegroeid, waarin pianospelen en tekenen tot het culturele basispakket behoorden. Kwam nog eens bij dat haar vader zelf ook een begenadigd tekenaar was, haar broer kunstenaar en dat ze in de zogenaamde ‘ateliers de fantasie’ van het familiebedrijf vrijelijk borden en schalen kon decoreren.

Anna Boch, Herder en schapen, 1896. Beeld Collectie Belgische staat

Overigens was het niet vanzelfsprekend om als vrouw een grote rol binnen de kunstwereld te spelen. Zo was het voor vrouwen domweg verboden buitenshuis straatgezichten, caféinterieurs en grote groepen mensen te schilderen, zoals Sylvie Patry in de catalogus uitlegt. Boch moest haar onderwerpkeuze daardoor beperken tot tuinen, binnenkamertaferelen, portretten en boerinnen in het open veld. Laatstgenoemde thema kwam wellicht ook voort uit een Marie Antoinette-syndroom: de wens van rijkelui om een eenvoudig landleven te leiden, zoals de vrouw van Lodewijk XVI had nagestreefd. Boch in een brief aan haar broer Eugène: ‘Om een serieuze kunstenaar te zijn moet je boer zijn.’

Wat Boch carrièretechnisch evenmin hielp: vrouwen konden niet naar de kunstacademie, ze volgden cursussen. Zo kreeg Boch onderricht van Isidore Verheyden, een impressionist met romantische inborst à la de Haagse School. Verheyden bleek haar introductie tot het professionele kunstenaarschap, naast het contact met haar neef Octave Maus, die secretaris was van Les XX, een Brusselse kunstkring die de avant-gardistische kunstvernieuwingen op de voet volgde.

Anna Boch, In juni, 1894. Beeld Collectie Belgische staat

In 1885 werd ze daarvan lid, na eerst twee jaar te hebben gewacht. Ze vreesde voor kritiek uit haar milieu, maar was zelf ook niet enthousiast over de ‘jonge mensen [die] te vies zijn om met een tang aan te pakken’. Les XX vormde wel de juiste omgeving om haar kunstenaarschap verder te verrijken, mede dankzij de tentoonstellingen waarvoor schilders als Cézanne, Signac, Toulouse-Lautrec, Renoir, Redon en Van Gogh werden uitgenodigd.

De uitnodiging aan Van Gogh voor de tentoonstelling van Les XX in 1890, een half jaar voor zijn dood, leidde ertoe dat Anna Boch de ‘rode wijngaard’ kocht, voor 400 Franse francs. Waarschijnlijk op aanraden van broer Eugène, die in 1879 naar Parijs was verhuisd en bevriend geraakt met Theo en Vincent van Gogh (een ‘gezicht als een scheermes, groene ogen, en daarbij nog gedistingeerd ook’).

Portretfoto van Anna Boch bij schildersezel. Beeld Vincent Everarts

De vriendschap tussen Eugène en Vincent resulteerde in een karakteristiek portret dat Van Gogh maakte van de Belgische kunstenaar en mecenas met zijn smalle gezicht, stijve nek en droeve ogen. In Oostende hangt het prominent aan de muur, terwijl De rode wijngaard in Montmajour juist ontbreekt. Spijtig. Het Poesjkinmuseum in Moskou, waar het tot de collectie behoort, kan of wil het schilderij niet uitlenen.

Hoe het daar kwam?

Zeventien jaar nadat Boch het woest geschilderde landschap had aangeschaft, wilde ze er alweer vanaf. Inmiddels was Van Gogh van een miskende zonderling in een gewaardeerde zonderling veranderd en was de prijs voor zijn werk enorm gestegen. Boch bleek naast een mecenas (ze bezat schilderijen van Ensor, Van Dongen, Gauguin, Seurat, Denis) ook een art flipper te zijn, die nieuwe aankopen financierde met de verkoop van eerder aangeschaft werk. Samen met een andere, later gekochte ‘Van Gogh’, ging de rode wijngaard voor 10 duizend francs de deur uit; geld dat Boch besteedde aan een nieuwe ‘mooie Signac’.

Het landschap zou uiteindelijk in bezit van de Russische textielbaron en verzamelaar Ivan Morozov komen, kort na de Russische Revolutie door de communisten worden geconfisqueerd en na de Tweede Wereldoorlog in het Poesjkinmuseum belanden. Daar zal het voorlopig wel blijven.

Anna Boch, een impressionistische reis. MuZee, Oostende, t/m 5/11.