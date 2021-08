Anja Bihlmaier struikelt in eerste instantie, maar later valt alles op zijn plek ★★★☆☆

Anja Bihlmaier. Beeld Nikolaj Lund

Het eerste Dvorák-akkoord valt uit elkaar. Er klinkt een soort voorslagje in de eerste viool terwijl het orkest als één met de deur in huis moet vallen. Je hoort het wel vaker. Bij een inauguratieconcert van een nieuwe chef vraag je je af of het een krachtmeting is.

Zaterdag speelde het Residentie Orkest in de Grote Zaal van het Amsterdamse Concertgebouw – hun thuishaven Amare in Den Haag is bijna klaar – het eerste concert onder leiding van de nieuwe chef Anja Bihlmaier.

De Duitse Bihlmaier (42) is voor drie jaar aangesteld. Ze is een muzikale alleseter, maar het accent zal liggen op Duits orkestrepertoire. In dit geval maken we via Brahms kennis met haar, na twee Slavische dansen van Antonín Dvorák.

De eerste dans, een echte binnenkomer, struikelt dus over de drempel. De Slavische dansen zijn heel grillig, zowel dynamisch als ritmisch gezien. Bihlmaier neemt weinig risico met tempi: ze zet snel in, waarna weinig verandert. In de tweede dans wreekt die veranderlijkheid in de muziek zich en klinkt het vooral onsamenhangend.

In Brahms’ Dubbelconcert laat de trefzekere, sierlijke slag van Bihlmaier zien dat ze toch stevig op twee benen staat. Behoedzaam dirigeert ze het orkest door het gesprek met violist Simone Lamsma (volronde perfectie) en cellist Johannes Moser (charismatisch maar te hoog intonerend).

In de Dansen uit Galánta van Zoltan Kodály valt alles op zijn plek. Strijkers warrelen, hoorns knetteren en de klarinet zweeft er melancholiek boven. Het orkest reageert adequaat en energiek op Bihlmaier. Er klinkt een gulzigheid die naar meer smaakt.