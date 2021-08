Anish Kapoor bouwt eigen museum in vervallen Venetiaans palazzo

Het Palazzo Venier-Manfrin in Venetië.

De gemeenteraad van Venetië gaf onlangs groen licht voor de plannen van de Anish Kapoor Foundation om het vervallen Palazzo Priuli Manfrin om te bouwen tot kantoor, expositieruimte, atelier en depot.

Het Palazzo Priuli Manfrin, dat uitkijkt op het kanaal van Cannaregio, was ooit eigendom van de vooraanstaande Italiaanse aristocratische familie Priuli. Het werd gebouwd in de 16de eeuw en grotendeels gerenoveerd rond 1700. Eerder deed het dienst als school, maar nu staat het al een tijdlang leeg en raakt het langzaam in verval, zoals veel van de grote palazzo’s in Venetië. In de 19de eeuw herbergde het een kunstverzameling, de voorloper van de Gallerie dell’Accademia di Venezia. Daar zal Kapoor volgend jaar (vanaf april 2022) zijn langverwachte Vantablack-sculpturen onthullen, die zijn gemaakt met het ‘zwartste’ pigment ter wereld.

De benedenverdieping van het gebouw zal worden omgevormd tot een galerie met tijdelijke tentoonstellingen, een boekhandel, en ruimten voor educatie en recreatie. Op de eerste en tweede verdieping komen expositieruimten voor Kapoors belangrijkste werken. Daarboven komen ateliers, een archief en een collectiedepot. Het exacte budget voor het project is nog niet bekend. De bouw zal waarschijnlijk in 2023 voltooid zijn.

Eerder dit jaar was Kapoor overigens een van de 21 internationale prominenten uit de culturele sector die een open brief ondertekenden waarin ze de Italiaanse regering opriepen om Venetië na de coronapandemie beter te behoeden voor massatoerisme.