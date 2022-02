Animatiefilm over akelige talentenshow voor zingende dieren wil het vooral gezellig houden ★★★☆☆

Sing 2

Een akelige talentenshow, een dictatoriale mediamagnaat, artiesten die met moeite het hoofd boven water houden. Sing 2 snijdt heel wat actuele onderwerpen aan. Per ongeluk, want de tweede animatiefilm van de Engelse regisseur Garth Jennings (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy) wil het vooral gezellig houden. Net als in voorganger Sing uit 2016 draait het om zingende dieren die met overgave heel veel bekende popliedjes uitvoeren, van Billie Eilish tot U2.

Tussen alle nummers door, meer dan veertig in totaal, weet de film ook nog een coherent verhaal te vertellen. Dat gaat over de dromen van manager Moon, een zorgelijke koala die een nieuwe muziektheatershow op poten probeert te zetten. Jennings probeert daarbij ook wat rustige momenten in te bouwen, maar die zijn minder overtuigend; Sing 2 werkt het beste wanneer de stress hoog oploopt en iedereen in totale paniek verkeert.