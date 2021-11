Animatiefilm Cryptozoo zit vol wilde verbeelding en is een fris statement tegen eenvormigheid ★★★★☆

Cryptozoo

Matthew, een Amerikaanse hipster met de stem van Michael Cera, vertelt in de proloog van de animatiefilm Cryptozoo hoe dol hij is op specifieke delen van het lijf van zijn vriendin, Amber (Louisa Krause). Haar sleutelbeen, bijvoorbeeld. Quasi-verontwaardigd vraagt ze of het hem alleen om haar lijf gaat, soepel reagerend zegt hij hoezeer hij natuurlijk óók houdt van haar fantasie. Terwijl ze stoned de liefde bedrijven bij een kampvuur, neemt fantasie de film volledig over.

Eerst via Matthews droom over een bestorming van het Capitool, die eindigt in wereldvrede (de wereldpremière van Cryptozoo vond begin dit jaar plaats, enkele weken ná de echte bestorming, hetgeen duidt op fraai toeval óf een last minute ingelaste bonusscène). Vervolgens via hun ontdekking van een fantasiedierentuin, waarin Matthew wordt gespietst door een eenhoorn. Pas veel later in Cryptozoo keren ze terug.

De focus van de film – voor zover er tijdens de speelduur van 95 minuten van focus is te spreken – belandt daarna bij ‘cryptide’-specialist Lauren (Lake Bell), een vrouw die cryptides opspoort, dieren waarvan het bestaan niet officieel is bewezen. Haar nieuwe opdracht is van cruciaal belang: ze moet een spoorloos verdwenen baku opsporen, een soort klein Japans olifantje dat zich voedt met dromen. Ook het leger probeert de baku immers in handen te krijgen, zodat hij ‘de dromen van de tegencultuur’ op kan eten.

Cryptozoo is diep geworteld in diezelfde tegencultuur. Het is een film die zich laat kijken als ode aan de kleurrijke psychedelica-esthetiek van de jaren zeventig, alsof de Mexicaanse surrealist Alejandro Jodorowsky een animatiefilm uit de grond heeft gestampt. Actueel is de niet te missen metafoor voor de gebrekkige acceptatie van sommige minderheden in de (Amerikaanse) samenleving. Dat Lauren oprecht denkt dat ze er goed aan doet om verstoten dieren naar een veredeld pretpark te brengen, bezorgt Cryptozoo een interessante dynamiek.

Maar de Amerikaanse animatieregisseur Dash Shaw (zijn debuutfilm My Entire High School Sinking into the Sea was in Nederland alleen te zien op het Imagine Film Festival) is op zijn best als hij zijn wilde fantasieën de vrije loop laat gaan. In zijn doorwrochte verbeelding van de meest raadselachtige wezens, van Poolse folklore tot Japanse mythologie, toont Cryptozoo zich een zelfbewuste animatiedroom. Soms warrig, vaker vooral magisch. Eentje om te koesteren, als statement tegen eenvormigheid.