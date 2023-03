‘Animal Farm’ van Alexander Raskatov boeit vanaf het begin en is soms ondraaglijk beklemmend ★★★★★

Damiano Michieletto ensceneert Animal Farm zonder specifieke verwijzingen naar plaats of tijd, behalve de Pravda die uit een krantenpers rolt. Maar de Joods-Russische componist Aleksandr Raskatov voegde juist meerdere referenties naar de Sovjet-Unie toe aan Ian Burtons libretto. Raskatovs grootvader werd naar de goelag gestuurd en zijn ouders hadden te lijden onder Stalins hetze tegen Joodse artsen.

Het varken Napoleon gromt op een gegeven moment een citaat dat aan Stalin wordt toegeschreven: ‘Als er een persoon is, is er een probleem. Als er geen persoon is, is er geen probleem.’ En Raskatov verzon een nieuwe scène waarin Napoleons rechterhand Squealer bloemen geeft aan een actrice die hem afwijst met de woorden: ‘Het is geen boeket. Het is een krans. Moge hij verrotten op je graf.’ Zo verwenste het hoofd van Stalins geheime dienst, de sadistische verkrachter Beria, de filmactrice Zoja Fjodorova. Kort daarna werd ze gearresteerd.