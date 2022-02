Angst voor de vrouw en haar ongrijpbare krachten verbeeld in een universum-achtige sfeer

Pat Andrea, Kamikaze sous la table, 2015, gemengde techniek op papier, 150 x 180 cm. Beeld collectie kunstenaar

Onder de tafel hangt een wolk. Een vreemde wolk met kleuren van wit naar geel, oranje, rood en zwart, als een klein universum. In de wolk zitten details die ik niet snap. Onder de wolk steken voetjes uit van een meisje. Boven de wolk, door een gaasje in het tafellaken, kijkt een doodshoofd ons aan. Het is een van de ondoorgrondelijke details van Pat Andrea, de Haagse schilder die begon met shiny-happy-popart in de jaren zestig, in Argentinië belandde de dag nadat daar de militaire machtsovername plaatsvond, en sindsdien geweld, angst en destructie altijd een plek geeft in zijn schilderijen, hoe kleurig ze vaak evengoed nog zijn.

Maar zoals dat vaak gaat bij kijken, kwam er meteen een associatie. In dit geval schoof er een ander kunstwerk voor de geest: een minuscuul middeleeuws schilderijtje van de weinig bekende Geertgen tot Sint Jans. Een geweldig werkje, dat wel. Met een beetje gevoel voor marketing zou het de Nachtwacht of Mona Lisa van Museum Boijmans Van Beuningen kunnen zijn, de artistieke waarde heeft het in elk geval. En het mysterie, en de schoonheid. Elke keer als ik ervoor sta in Rotterdam, wil ik niet stoppen met kijken. Het schilderijtje heeft, en hier werd de associatie me in de schoot geworpen, ook een universum dat lijkt te uitdijen of exploderen. In dezelfde kleuren, van wit naar geel naar oranje, rood en zwart. Alleen daar staat er niet een meisje in, maar een vrouw: Maria, de moeder Gods, met een kleine baby Jezus op de arm. In de kleurrijke sfeer zitten eindeloos veel details van engelen met muziekinstrumenten. Hoe dichterbij je komt hoe meer details je ziet en hoe lastiger dat stoppen met kijken dus wordt. Hier is Jezus, met zijn moeder Maria, heerser van het Al, het hele universum. Het is gedeeltelijk gebaseerd op teksten uit de Apocalyps, uit het bijbelboek de Openbaring van Johannes, maar voor een groot deel is het vooral de machtige verbeeldingskracht van een kunstenaar.

De overeenkomst is toeval, hoor ik van Pat Andrea zelf, die rondliep in het museum toen ik er was (het blijft fijn om een kunstenaar zelf een vraag te kunnen stellen; kon dat ook maar met Geertgen tot Sint Jans). Zijn schilderij hing toen nog in Museum More in Gorssel, en is nu verhuisd naar hun dependance, Kasteel Ruurlo. En die details, waar ik veel te snel iets in wilde zien, zijn wat je kunt verwachten van een schilderij dat Kamikaze sous la table heet: stukjes mens. Er vindt een ontploffing plaats, de voetjes van het meisje staan nog, de rest vliegt door de lucht in de wonderwolk.

Geertgen tot Sint Jans, De verheerlijking van Maria (detail), ca. 1490-95. Beeld Boijmans Van Beuningen

Toeval dus, en toch blijft een overeenkomst hangen: de vrouw. Bij Pat Andrea speelt seksualiteit eigenlijk altijd een rol, en de combinatie vrouw en geweld is een rode draad in zijn werk geworden. In dit geval: meisje en geweld. Net als bij Maria dus onschuldig en maagdelijk. In beide gevallen is angst voor de vrouw en haar ongrijpbare krachten verbeeld in een universum-achtige sfeer waarin zij de macht heeft.

Pat Andrea, Kamikaze sous la table, 2015, gemengde techniek op papier, 150 x 180 cm, collectie kunstenaar. Te zien in Kasteel Ruurlo (bij Museum More) t/m 26 juni. Geertgen tot Sint Jans, De verheerlijking van Maria (detail), ca. 1490-95, Boijmans Van Beuningen Rotterdam