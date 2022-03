Angst voor de ander, daarover gaat de energieke voorstelling van choreograaf Serge Aimé Coulibaly★★★★☆

Wakatt door Faso Danse Théâtre i.s.m. Explore Festival; choreografie: Serge Aimé Coulibaly Beeld Sophie Garcia

Die hand aan de knop, die draadjes naar het middel: het mag een kortstondig schaduwsilhouet zijn dat zwart afsteekt tegen het warmgeel van de ondergaande zon, de dreiging bij aanvang van de dansvoorstelling Wakatt is direct voelbaar. Een schelle toon in de dwarsfluit van jazzmuzikant Malik Mezzadri waarschuwt voor wat komen gaat. Traag draaien de dansers hun gezicht naar het publiek. We zien wie ze zijn, maar vertrouwen we ze ook? Dan komt één lichaam op de vloer vol zwarte snippers schokkerig tot leven. Hij richt zich rillend en trillend op, trekt de zak van zijn hoofd. Later volgen nog meer verwijzingen naar gemaskerde mensen, slachtoffers én daders.

Drum en basgitaar voeden met de fluit de onderhuidse schreeuw van dit tiental dansers. Een toenemende golf van uitdijende improvisaties woelt emoties los. Er wordt gesleept met lijven, dansers grijpen elkaar naar de keel, maken jacht op elkaar, vallen in elkaars armen. Hoe langer ze in het rond tollen, hoe meer ze op zombies lijken, bezeten door een virus dat hen opzet tegen elkaar.

In Wakatt (‘onze tijd’) van Faso Danse Théâtre, deze twee weken door festival Explore naar Nederland gehaald, stelt de Brussels-Burkinese choreograaf Serge Aimé Coulibaly de angst voor de ander centraal: hoe maakt vreemdelingenhaat zich meester van mensen, van binnen uit of van buitenaf? Zonder expliciet te worden verwijst hij naar oprukkende terreur in het grensgebied tussen Mali, Niger en (zijn geboorteland) Burkina Faso. Een glanzende rots roept associaties op met lucratieve bloedgoudmijnen, steeds vaker het hoofdpodium van terrorisme. Alle kleur trekt weg uit de zon. Bont samengestelde kostuums gaan uit. Vachten en vlechten doemen op. Zo kalm als Wakatt begon, zo rustig dwarrelt alle stof ook weer neer na vijf kwartier van energieke danserupties. En dan brandt dat lichtje nog, van dat knopje onder die hand.

