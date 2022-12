Angelo Badalamenti (1937-2022), de componist van Twin Peaks, Blue Velvet en Mulholland Drive, overleden

Angelo Badalamenti in 2015. Beeld Getty

Toen regisseur David Lynch maandag met zijn dagelijkse YouTube-weerbericht kwam, zei hij ook: ‘Vandaag geen muziek.’ Dat bedrieglijk karige zinnetje was ongetwijfeld een verwijzing naar Lynch’ huiscomponist en dierbare vriend Angelo Badalamenti, die eerder die dag op 85-jarige leeftijd was overleden.

Wat was Badalamenti zonder Lynch geweest, en Lynch zonder Badalamenti? Van Blue Velvet (1986) tot Lost Highway (1997) en Mulholland Drive (2001) bewezen Lynch en Badalamenti zich als gidsen van dezelfde raadselachtige werkelijkheid, waarbij de surrealistische beeldtaal van de een volledig vervloeide met de vervreemdende klanken van de ander.

Twin Peaks (1990-1991/2017), het bizarre moordmysterie waarmee Lynch televisiegeschiedenis schreef, kon simpelweg niet anders klinken dan zo: melancholieke gitaarplukjes, koel zinderende synths en jazzy bassen die rechtstreek leken op te wellen uit de bossen en onderwerelden van het Noord-Amerikaanse stadje Twin Peaks. Het titelnummer Falling, ingezongen door de in juni overleden Julee Cruise, maakt tot op de dag van vandaag school met zijn ijle tragiek. ‘Zoals elke componist leg ik in mijn muziek de melodie bovenaan en de bas eronder,’ karakteriseerde Badalamenti zichzelf in een interview uit 2011. ‘Wat mij typeert zijn de dingen in het midden, mooie dissonante dingen die de verkeerde kant op wrijven.’

Angelo Badalamenti, op 22 maart 1937 geboren in de New Yorkse wijk Brooklyn, ging in de jaren zestig aan de slag als liedcomponist. Nina Simone vertolkte enkele van zijn eerste liedjes, waaronder I Hold No Grudge (1965). In 1973 had Badalamenti zijn filmmuziekdebuut, met de blaxploitationfilm Gordon’s War. Bij Blue Velvet zou hij aanvankelijk slechts optreden als Isabella Rossellini’s zangcoach, maar producer Dino De Laurentiis vroeg hem vervolgens om een alternatief voor een liedje van Cocteau Twins, dat Lynch wilde gebruiken.

Badalamenti speurde Julee Cruise op en zette haar in voor het briljante Mysteries of Love: een even gewichtloos als smachtend liefdeslied dat de redding van de hoofdpersonages in zicht probeert te houden, hoezeer ze ook verwikkeld zijn in een pervers web van seks en geweld. Lynch reageerde zo enthousiast dat hij Badalamenti op de filmmuziek voor Blue Velvet zette. Ze zouden samen zes speelfilms maken.

Badalamenti componeerde zeker niet alleen voor Lynch gedenkwaardige scores (zie bijvoorbeeld Secretary en La cité des enfants perdus). Niettemin bleef hun partnerschap uniek, ook qua opzet: tijdens het componeren van de muziek praatte Lynch volop met Badalamenti, om hem tot de juiste noten te inspireren. Zo ook bij Mulholland Drive, dat Badalamenti tot zijn mooiste, diepste, donkerste en verrassendste Lynch-score inspireerde.

Voor de begintitels van dit labyrintische portret van Hollywoods schaduwzijde wilde Lynch graag een Russisch orkestgeluid, zei Badalamenti in 2001. ‘De beginscène klinkt dan weer naar jarenveertigbigbandswing, maar dan geabstraheerd. Je hebt dus geen idee wat er aan de hand is, ook al voelt het een beetje als Glenn Miller.’ Overigens heeft Badalamenti in Mulholland Drive ook een onvergetelijke bijrol, als gangsterbaas die walgend zijn espresso uitspuugt.

Buiten de filmwereld werkte Badalamenti als componist en arrangeur met onder anderen David Bowie, Pet Shop Boys en Anthrax, terwijl hij en Lynch Thought Gang vormden: het duister gruizige geluid van deze gelegenheidsband, ergens tussen freejazz, rock en spookkermis, bood toegang tot hetzelfde ontspoorde universum als hun films. Badalamenti wist in elk geval precies wat hij aan dat universum wilde bijdragen. ‘Ik schrijf muziek met een mooie triestheid.’