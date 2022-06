Angélique Kidjo opent 75ste verjaardag Holland Festival met uitbundige zang en dans ★★★☆☆

Angelique Kidjo Beeld Fabrice Mabillot

Als vrijdagavond na een percussie-intro van de vierkoppige band vanachter de coulissen de stem van Angélique Kidjo opklinkt, wordt meteen duidelijk dat we verkeerd zitten. Of liever gezegd: het is verkeerd dat we überhaupt zitten, in het Koninklijke Theater Carré, waar de zangeres uit Benin de 75ste editie van het Holland Festival komt openen.

‘Still waiting’, zingt de in een beeldschone jurk gestoken Kidjo (61), die haar voorstelling begint met Crosseyed and Painless van de New Yorkse Talking Heads. De band speelt opzwepend, Kidjo’s stem klinkt krachtig en prachtig. En ja, dat we allemaal zitten bevalt haar ook niet. Ze wil dat we gaan dansen, en dat wil het publiek deels ook. Wat het hele concert zal leiden tot een wat ongemakkelijk zitten en opstaan uit de stoeltjes.

Dat we niet het hele concert gaan dansen, ligt deels aan het programma dat Kidjo vanavond verzorgt. De zangeres die dit jaar een ‘associate artist’ van het Holland Festival is, een soort curator, komt later deze maand nog terug voor twee andere voorstellingen. Vrijdag en zaterdag stond haar album Mother Nature centraal en de eerste avond verloopt het concert wat stroef.

Kidjo heeft voor de uitvoering van Mother Nature, waarmee ze eerder dit jaar haar vijfde Grammy won, net als op het album een keur aan gasten gevraagd. Natuurlijk ontbreekt een wereldster als Burna Boy in Carré, maar de in Afrika razend populaire afrobeats-zangeres Yemi Alade is er wel, net als Kidjo’s landgenoot Zeynab Abib, die met Kidjo een adembenemend dansje uitvoert, maar wier zang later deze week, wanneer ze terugkomt, hopelijk wat beter uit de verf komt.

Zingen deed Jeangu Macrooy, de eerste en opmerkelijkste gast, voortreffelijk. Mooi beeld ook, de boomlange Macrooy naast de half zo kleine Kidjo, samen zingend in Take It Or Leave It, waarna Macrooy zich alleen met zijn eigen Gold kan uitleven. Het komen en gaan van gasten haalt de vaart er vervolgens een beetje uit, en het lukt de band ook niet om echt de boel op te schudden. Het blijft allemaal wat tam, wat vooral blijkt in het tweede Talking Heads-liedje van de avond, Once in a Lifetime. Ook afkomstig van het album Remain in Light (1980), dat Kidjo onlangs integraal knap naar eigen hand zette. Maar het ontbreekt de band in Carré aan het juiste funkgevoel (en blazers) om de uitbundigheid die de nieuwe plaatversie wel heeft goed over te brengen. Kidjo zong mooi en danste geweldig, maar echt los kwam het vrijdag allemaal niet.

Angélique Kidjo Global ★★★☆☆ 3/6 Carré, Amsterdam (tv-registratie 12/6 om 19.15 op NPO 2).