Angela Lansbury (1925-2022) ging van typische bijrolacteur naar grote Broadway-ster

Angela Lansbury als Jessica Fletcher uit 'Murder, She Wrote' Beeld NBCU Photo Bank/NBCUniversal via

De op 96-jarige leeftijd overleden actrice Angela Lansbury had weinig op met populaire opvattingen over acteren, waarbij de acteur zijn eigen emoties naar de set of het theater moet meebrengen. Lansbury, achtereenvolgens een ster van Hollywood, Broadway en de televisiewereld, legde het in een interview ter gelegenheid van haar 90ste verjaardag nog een keer uit: ‘Laat wie je bent en het alledaagse gedoe rustig thuis. Als ik mijn eigen ervaringen meeneem, dan gaat me dat in de weg zitten om een compleet ander personage te worden.’

Lansbury zal bij de meeste mensen toch bekend zijn als crimeschrijver en amateurspeurder Jessica Fletcher uit Murder, She Wrote (1984-1996), waarvan in oorspronkelijk twaalf seizoenen 264 afleveringen zijn gemaakt, die tot op de dag van vandaag over de hele wereld eindeloos worden herhaald. Wat aanvankelijk een riskante zet leek – een grote Amerikaanse serie ophangen aan een actrice die de 60 al was gepasseerd – blijkt met terugwerkende kracht juist een schot in de roos, dankzij het steeds ouder wordende kijkerspubliek voor traditionele televisie.

Fletcher speelde de rol van de schrijver en speurder als een eigentijdse bewerking van het personage Miss Marple uit de boeken van Agatha Christie, een rol die ze zelf ook al had gespeeld in The Mirror Crack’d (1980). De combinatie van een knusse en vaak landelijke omgeving, diabolische moorden, rechercheurs zonder enig benul en het gezonde verstand van een dame op leeftijd die permanent onderschat wordt door haar omgeving, zat Lansbury als gegoten. En hoewel ze in de Amerikaanse setting van Murder, She Wrote een Amerikaans accent hanteerde, hield ze, geboren in Londen, altijd een Britse uitstraling. Aflevering 264, de laatste aflevering, droeg als titel Death by Demographics, een knipoog naar het feit dat ze, inmiddels dik in de zeventig, misschien niet helemaal meer een magneet voor een jonger publiek was.

Lansbury had voor haar 21ste jaar al twee Oscarnominaties binnen, en was in het begin van haar filmcarrière een klassieke bijrolacteur. Ze brak als 17-jarige door in haar filmdebuut naast Ingrid Bergman, de grootste ster van haar tijd, in Gaslight van George Cukor (1944). Bergman speelde een echtgenote die langzaam tot waanzin wordt gebracht door haar echtgenoot, in samenwerking met de dienstmeid, gespeeld door Lansbury met een vet Cockney-accent. In datzelfde jaar stond ze naast Elizabeth Taylor in de filmhit National Velvet, wat ook het begin van een levenslange vriendschap tussen de actrices was. Haar contract met studio MGM betekende dat ze weinig te zeggen had over de rollen die ze moest spelen. Geen romantische hoofdrollen voor haar, maar een serie rollen waarin ze als 20-jarige al ‘de oudere vrouw’ begon te spelen. Over het algemeen wordt de ijzingwekkende Eleanor Shaw Iselin in de Koude Oorlogthriller The Manchurian Candidate (1962) gezien als haar beste filmrol; die leverde haar een derde Oscarnominatie op. Uiteindelijke telden de drie Oscarnominaties zich op tot een ere-Oscar voor haar hele carrière, die ze in 2013 in ontvangst nam.

Was ze in het Hollywooddeel van haar carrière een typische bijrolacteur, uiteindelijk werd ze een van de grote sterren van Broadway, waar ze na haar 40ste jaar debuteerde. Haar eerste Tony Award won ze voor de hoofdrol in Mame (1966); in totaal haalde ze er vijf binnen. Haar naam zal verbonden blijven aan haar veelvuldige samenwerking met de geniale componist Stephen Sondheim, schepper van onvergetelijke divarollen.

Dit jaar zal ze nog een keer opduiken in een klein rolletje in Glass Onion: A Knives Out Mystery (eind november te zien), een laatste knipoog naar haar fenomenale carrière en de speurders die ze speelde.