‘Angela (a strange loop)’ is visueel overdonderend en inhoudelijk een opeenstapeling van modieuze prietpraat ★★☆☆☆

Ixchel Mendoza Hernández (rechts) in ‘Angela (a strange loop)’. Beeld Julian Röder

EXIT staat bovenaan het decor van de voorstelling Angela (a strange loop), en daarnaast pijltjes naar links en naar rechts. Waar die uitgang precies is, blijft dus in het midden, maar het illustreert wel het isolement waarin de personages in deze nieuwe voorstelling van Susanne Kennedy en Mark Selg zich bevinden.

Angela is een jonge vrouw die sinds haar 14de ziek is. Die ziekte uit zich in toevallen waarin ze onder meer erg gaat zweten en zwarte urine plast. In haar kamer staan gifgroene stoelen en een modern keukenblokje.

Over de auteur Hein Janssen schrijft sinds 1987 voor de Volkskrant over theater en richt zich vooral op toneel en musical.

In een mix van sciencefiction, performance en AI-theater duiken wij in een strange loop een afstandelijke en vooral post-pandemische wereld in. Angela – consequent ijzingwekkend gespeeld door Ixchel Mendoza Hernández – krijgt bezoek van haar vriend, moeder, een vriendin en een soort faun-achtig wezen dat een elektrische viool bespeelt. Angela is ook influencer, die voor haar volgers op TikTok verslag doet van haar ziekte, en ze ook wijze levenslessen meegeeft.

Zo wezenloos als de kunstmatig pratende personages zijn, zo overdonderend is het visuele spektakel van Markus Selg. In zijn videokunst verandert de keuken in een bosbrand en zien we kleurrijke projecties die niet onderdoen voor de fluorescerende lavalamp uit de jaren zestig. Als Angela nadat ze is ontvoerd terechtkomt in een soort healing-achtige duivelsuitdrijving, bevalt ze ook nog eens door haar mond van een baby: een nieuwe Angela.

‘Dit verhaal is gisteren gebeurd, maar ik weet dat het morgen is’, zegt de faun. Inhoudelijk is Angela (a strange loop) een pretentieuze opeenstapeling van modieuze prietpraat en diepzinnige teksten. Ook lezen we: ‘Om een kwelling te ontwarren, moet je ergens beginnen.’ De kwelling van deze voorstelling zelf ontwar je pas als je na een uur en veertig minuten eindelijk de EXIT hebt bereikt.