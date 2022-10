Angel Olsen in Paradiso: een te karige avond voor iemand met zo’n geweldig oeuvre ★★★☆☆

De Amerikaanse singer-songwriter Angel Olsen geeft een concert in Paradiso Amsterdam. Beeld Ben Houdijk

Dat 2021 een dramatisch jaar was voor de Amerikaanse Angel Olsen (35), is een understatement. Kort nadat ze de wereld eindelijk, op haar 34ste, had laten weten dat ze queer is, overleden binnen twee maanden haar beide ouders, die haar adopteerden toen ze drie was.

Niet vreemd dat Big Time (2022) haar meest intense, in verdriet gedompelde (en beste) album werd. Niet vreemd ook dat dat werk zondag haar concert in het bijna volle Amsterdamse Paradiso domineerde.

Haar ouders zitten in al haar muziek, zou je kunnen zeggen. Ze waren relatief oud (moeder werd uiteindelijk 78, vader 89), waardoor de kleine Angel opgroeide met muziek uit de jaren veertig en vijftig. Bijna al haar zangmelodieën hebben een subtiel fifties-gevoel.

Op Big Time nam dat de vorm van een groots soort country aan, in Paradiso uitgevoerd door Olsens hechte begeleidingsband van zes mannen en vrouwen, onder wie een violiste, een celliste en een toetsenvrouw.

Olsen zelf liet horen hoezeer dat countrywerk haar op het lijf geschreven is. Ze zong fenomenaal goed in songs als Big Time en Right Now: beheerst, gedragen, schijnbaar onbewogen, maar voelbaar vol emotie, zoals Emmylou Harris dat kon.

In vier songs van eerdere albums demonstreerde ze vervolgens hoeveel stijlen ze heeft verkend in de tien jaar die verstreken sinds haar debuutalbum: van orkestrale droompop (Lark, 2019) tot indierock als een PJ Harvey van landelijk Amerika (Give It Up, 2016).

Ze had ’s middags naar de marathon van Amsterdam staan kijken, vertelde ze, en er een liedje over geschreven dat ze nú ging spelen. Geintje, want het liedje dat ze inzette was gewoon Shut Up Kiss Me (2019), een kokette knipoog naar de vroege rock-'n-rolltijd, toen haar ouders jong waren.

Toch zat Olsen zichzelf in Paradiso een beetje in de weg, door iets te vaak te babbelen en aan de stemknoppen van haar gitaar te draaien. Daardoor speelde ze uiteindelijk (netto) amper een uurtje muziek, karig voor een vrouw met zes albums in haar bagage.

De toegift symboliseerde het probleem. Olsen deed een coverversie van Without You van – ja, van wie eigenlijk? Zo te horen had ze aan het begin de versie van Harry Nilsson in haar hoofd, maar in het vervolg toch ook, met wat campy ironie, die van Mariah Carey. Voorprogramma Sarah Beth Tomberlin zong schaapachtig mee, waardoor het duet oogde als een knullige uitvoering op een schoolfuif.

Ging het echt zo eindigen? Nog één krachtig, doorvoeld eigen lied misschien, om recht te doen aan Big Time, de avond, haar oeuvre en haar kunnen?

Nee, dat bleef achterwege, en daarmee vatte Olsen de avond onbedoeld toch een beetje samen.