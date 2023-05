Andy Warhol maakte geen nieuw portret van Prince, oordeelt Hooggerechtshof

De betwiste cover van het tijdschrift Vanity Fair uit 2016 met de zeefdruk van Andy Warhol, gebaseerd op een foto van Lynn Goldsmith. Beeld Vanity Fair

In 1984 maakte Warhol op basis van een foto van Goldsmith een paarse zeefdruk van Prince. Dat deed hij in opdracht van het tijdschrift Vanity Fair bij het verschijnen van het nummer Purple Rain. Goldsmith stond destijds vermeld als maker van de foto en kreeg er ook voor betaald.

Ze ontdekte echter pas in 2016 dat Warhol nog eens vijftien extra zeefdrukken in andere kleuren had gemaakt. Na het overlijden van Prince kreeg de uitgever van Vanity Fair toestemming van de Andy Warhol Foundation om tegen vergoeding van 10.000 euro een oranje variant op het omslag te plaatsen. De fotograaf beschuldigde de stichting vervolgens van inbreuk op haar auteursrechten op de foto.

Fair use

Het Hooggerechtshof heeft inmiddels bepaald dat dit gebruik van de oranje Prince-zeefdruk inderdaad geen eerlijk gebruik (‘fair use’) is. Fair use is een begrip uit het Amerikaanse auteursrecht. Onder bepaalde omstandigheden kan het opnemen van andermans werk in je eigen kunstwerk ‘fair’ zijn en daarmee toegestaan.

Bij de fair use-toets speelt onder meer een belangrijke rol of gebruik van het oorspronkelijke werk ‘transformatief’ is. Dat wil zeggen, of er iets wezenlijk nieuws wordt toegevoegd waardoor het werk een ander karakter of een andere betekenis krijgt. Daarnaast is van belang of het werk al dan niet commercieel wordt gebruikt.

Volgens de Warhol Foundation voegde de Prince-zeefdruk wel degelijk een nieuwe boodschap en een nieuwe betekenis toe aan de foto van Goldsmith. Warhol zou de kwetsbare en ongemakkelijke Prince op de foto hebben getransformeerd tot een iconische en ‘larger than life’-figuur. Daardoor is er volgens de stichting sprake van transformatief gebruik en dus van fair use.

Auteursrecht

Het Hooggerechtshof volgt toch de argumenten van de fotograaf. ‘Lynn Goldsmiths werk heeft, net als dat van andere fotografen, recht op auteursrechtbescherming, ook tegen beroemde kunstenaars’, aldus het Hof. Hoewel de bewerking van Warhol op zich een nieuwe uitdrukking geeft aan de foto, blijven het volgens het hof toch ‘bescheiden aanpassingen’.

Foto en zeefdruk worden allebei gebruikt ter illustratie van publicaties over de persoon Prince, ze zijn in feite inwisselbaar. Daar komt bij, aldus het Hof, dat het gebruik van de zeefdruk zuiver commercieel is. Er is geen sprake van transformatief gebruik en fair use. De Andy Warhol Foundation moet Goldsmith daarom een vergoeding betalen.

Commercieel gebruik

Dirk Visser, hoogleraar auteursrecht in Leiden, benadrukt dat de uitspraak beperkt is tot het gebruik op het omslag van het tijdschrift. ‘Het zegt dus eigenlijk niks over ander gebruik van dit soort ontleningskunst. Het maken ervan is mogelijk helemaal niet verboden. Maar daar zit meteen de onduidelijkheid: welk gebruik kan nu wel of niet worden verboden? In een museum hangen mag mogelijk wel, maar het voor veel geld verkopen van een exemplaar misschien weer niet.’

Die onduidelijkheid kan volgens Visser grote invloed hebben op de waarde van dit soort kunst en daarmee op de bereidheid om deze kunst te maken, te kopen of te verhandelen. ‘In Europa speelt hetzelfde probleem, ook al kennen we hier geen fair use. Hier is de vraag of dit soort ontleningskunst als ‘parodie’ of ‘pastiche’ toelaatbaar is.’ Rechtspraak in Duitsland wijst wel in die richting, aldus Visser. ‘Maar commercieel gebruik op een omslag van een tijdschrift is vermoedelijk ook in Europa verboden zonder toestemming van en betaling aan de maker van het onderliggende werk.’