Andy Griffiths schreef het geschenk voor de kinderboekenweek: ‘Als er niets misgaat, heb je ook geen helden’

Andy Griffiths, de schrijver van het kinderboekenweekgeschenk, bij een plastic plant van hotel The Hunfeld in Utrecht. Beeld Renate Beense

Op z’n linkerarm staat, tussen vele andere, een tatoeage van een vis, ontworpen door Dr. Seuss. Deze wereldberoemde Amerikaanse cartoonist is de grote held van Andy Griffiths, een van de meest succesvolle kinderboekenschrijvers van dit moment. ‘Briljant hoe hij in Een vis, twee vissen begint met tellen en eindigt met de grootst mogelijke onzin. Plezier is overal, voor wie het wil zien, rijmt Dr. Seuss. Dat is mijn levensmotto.’

Wie het ruige punkrockverleden kent van Griffths (Melbourne, 1961), kan zomaar denken dat die tattoos van toen zijn. Maar hij is pas redelijk recent begonnen zijn kinderboekenhelden op zijn huid te laten zetten door een zoon van een oud-collega. Die kent hij nog uit de tijd dat hij leraar Engels was en van zijn leerlingen hoorde hoe stom ze lezen vonden. Daar wilde hij wat aan veranderen en dat doet hij met veel succes.

Samen met zijn vaste illustrator Terry Denton is hij inmiddels goed voor 1,4 miljoen boeken in Nederlandse taalgebied, vooral De waanzinnige boomhut. De Australiër is de auteur van het Kinderboekenweekgeschenk. Hij bezoekt de komende dagen boekwinkels waar hij en voornamelijk in gebarentaal zal praten met lange rijen Nederlandse kinderen.

Kunt u het woord Kinderboekenweekgeschenk uitspreken?

‘Kinderboekenschenkwenk. Bah, weer niet gelukt. Waan-zin-ni-ge Boom-hut. Dat gaat nog. Ik doe mijn best. Ik ben hier nu voor de vierde keer.’

Dat is wel eens anders geweest. Een van uw eerste boeken, The Bad Book, werd onder de toonbank verkocht.

‘Ze moesten best lang niets van me hebben. Ik toerde door Australië vooral om leraren en boekhandelaren over te halen voor mijn verhalen, die ik kopieerde in de schoolbibliotheek, ’s avonds in het motel aan elkaar zat te nieten en voor 20 cent verkocht. Als ze me eenmaal met hun leerlingen bezig zagen, gingen ze snel om. O, hoorde ik ze dan zeggen, het is humor.’

Andy Griffiths laat het het kinderboekenweekgeschenk 2022 zien. Beeld Renate Beense

Niet zomaar humor, choquerende humor. Voor ouders althans. Moet dat nu?

‘Ik keek als literatuurstudent The Young Ones en Monty Python’s Flying Circus en verzon altijd dingen om mijn vrienden te vermaken. Rare verhalen, vunzige rijmpjes, krankzinnige liedteksten. Punkrock gebruikt shockeffecten om aandacht te trekken. Ik vond dat ook nodig in kinderboeken. Eind jaren tachtig werden sprookjes herschreven. Roodkapje werd niet meer opgegeten door de wolf. Dat irriteerde me. Als er niets misgaat, heb je ook geen helden. Ondertussen liepen kinderen weg van boeken, naar strips en games. Ik wil ze terugwinnen voor het lezen.’

Wat heeft u in al die jaren geleerd over kinderboeken schrijven?

‘Een goed kinderboek bevat zo’n 5 procent absurde humor, gooi- en smijtwerk. Ons eerste boek bevatte 70 procent. Een deel van de kinderen en volwassenen vindt dat geweldig, voor de meesten is het te veel. De helden van de boomhut slaan regelmatig elkaars hersens in, maar ze blijven vrienden. Altijd.’

Vindt u dat jammer?

‘Ik ben er trots op dat we een vorm hebben gevonden die werkt. Ik denk dat we beter zijn geworden in ons vak. Terry vindt het jammer, hij wil graag terug naar onze hit and run-boeken. Ik vind het juist goed dat ons werk nu op het randje is, maar niet eroverheen. Bijna niet dan.’

U hebt Terry Denton, uw illustrator, niet meegenomen.

‘Terry houdt van samen toeren, maar zit toch liever in zijn atelier. Ik kan overal werken, in vliegtuigen en hotels. Hij kan onderweg niet zoveel doen.’

Het moet een sensatie zijn, u samen op het podium.

‘Aan het einde slaan we met tennisrackets marshmallows door de zaal. Kinderen die over het hek van het balkon klimmen om ook wat te vangen. We waren de controle wel eens kwijt, meestal al na een paar minuten. Dat moest een beetje minder.’

U wordt regelmatig omschreven als idealisten. Hoe ziet uw ideale wereld eruit?

‘Wij houden van herrie schoppen en van de natuur. In Australië is bushwalking populair, lekker met de hele klas kamperen, zonder ouders. Dat is het mooiste wat er is. Met ongeremde fantasie en alle ruimte voor avontuur kun je ogenschijnlijk onoplosbare problemen aan. Ook oorlog of milieuproblemen. Wij proberen de wereld te verbeteren door er anders naar te kijken, met humor.’

Niet iedereen was blij dat u het Kinderboekenweekgeschenk mocht maken.

‘Ik heb begrepen dat sommige Nederlandse schrijvers boos zijn. Ik snap dat. Dat is een van de redenen dat ik gekomen ben. Ik wil me niet verstoppen aan de andere kant van de wereld. Tegelijkertijd: we lezen toch wat we mooi vinden, ongeacht waar het vandaan komt? Mijn grootste helden, Dr. Seuss, Enid Blyton en Roald Dahl, zijn geen Australiërs.’

Doet het pijn dat uw werk als commercieel wordt weggezet?

‘Nee, want we geven kinderen wat wíj willen. En dat heeft kennelijk iets te maken met wat zíj willen. Dat is mooi, wij geloven hierin en we werken er hard voor. Onze boeken niet elegant genoeg voor literaire prijzen? Jammer dan. Voor veel kinderboekendeskundigen is aantrekkelijkheid bijzaak. Ik vind dat gevaarlijk. Kinderen hebben, mede daardoor, te vaak wel wat beters te doen dan lezen.’