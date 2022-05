Androgyn, anti-macho en razend charmant: hoe Harry Styles uitgroeide tot megaster

Harry Styles op het Coachella-festival in Californië. Beeld Getty Images for ABA

Abonnees van het Amerikaanse tijdschrift Better Homes & Gardens zullen een paar weken geleden verbaasd hebben opgekeken toen ze op de cover van het juninummer een foto van een getatoeëerd, breed lachend heerschap met gelakte nagels en een kralenketting aantroffen. ‘Welcome to Harry’s House’, stond er uitnodigend. Wie het blad, een maandelijks tijdschrift met een van de grootste oplages van de Verenigde Staten, opensloeg, stuitte tussen de gebruikelijke artikelen over bloemschikken en de nieuwste trends in binnenhuisarchitectuur op een fors interview met wie de grootste popster van dit moment mag heten, Harry Styles (28).

Van Styles verschijnt op 20 mei het langverwachte derde solo-album dat voorafgegaan werd door de single As It Was, die sinds het verschijnen 31 maart non-stop de lijst met wereldwijd meest gestreamde liedjes op Spotify aanvoert. De teller kwam eerder deze week voorbij de 400 miljoen, een record. Dagelijks wordt het buitengewoon aanstekelijke liedjes meer dan 8 miljoen keer aangeklikt.

As It Was staat al weken op de eerste plaats in de Amerikaanse, Britse en ook Nederlandse hitlijsten en er wordt dan ook reikhalzend uitgekeken naar Harry’s House, het derde solo-album van Styles, de Britse popzanger die in 2010 als lid van de boyband One Direction voor het eerst de wereldhitlijsten bestormde.

Overal ter wereld stonden media te popelen om Styles te bevragen en te portretteren. Eerder al koos hij voor exclusieve interviews, zoals aan Rolling Stone (2019) en Vogue, waarvoor hij in 2020 als eerste man op de cover werd geportretteerd. Maar Styles koos deze keer niet voor Oprah, The New York Times, Rolling Stone of, dichter bij huis, een Britse glossy. Zijn voorlopig enige interview verscheen eind april in Better Homes & Gardens. En waarom ook niet. In het huidige medialandschap maakt het niet zoveel uit wie je exclusiviteit gunt, als het verhaal online maar veel en gemakkelijk te delen is, zal het PR-team rond Styles hebben gedacht. In 2015 passeerde ook Bob Dylan de reguliere media en liet hij zich exclusief bevragen door het seniorentijdschrift AARP The Magazine. Ook dat interview ging onmiddellijk viraal.

Styles op de cover van 'Better Homes & Gardens'

Eigenlijk heeft Styles nooit echt gedaan wat je van hem zou verwachten. Hij debuteerde vijf jaar geleden als solo-artiest, niet met een opgewekte popdeun om zijn One Direction-publiek niet te veel van zich te vervreemden, maar met een trage pianoballad van bijna zes minuten, Sign of the Times. Volgens de wetten van de muziekindustrie kon een liedje van zo’n lengte nooit een groot succes worden, maar toch bestormde het de hitlijsten.

Styles en zijn team schrijven hun eigen wetten en die lijken vooralsnog onweerlegbaar. Alles wat de popzanger aanraakt, verandert in goud. Sinds hij in 2010 in Old Trafford in Manchester auditie deed voor het toen immens populaire tv-programma The X Factor en mediagigant Simon Cowell zich over hem ontfermde, is zijn weg naar het supersterrendom geplaveid met rozen.

Tijd om te denken

Maar ook Styles, wiens eerdere solo-albums Harry Styles (2017) en Fine Line (2019) ook in Nederland de eerste plaats haalden, had het moeilijk tijdens de coronapandemie, zegt hij in het interview. Daar zat hij dan in zijn miljoenenpenthouse in Los Angeles, maart 2020, toen de eerste maatregelen tegen covid-19 werden getroffen. Zijn tweede album was net een paar maanden uit, een nieuwe wereldtournee stond op stapel. Maar daar kon een dikke streep door. ‘Ineens stopte het schreeuwen van de fans’, zegt hij. Dat moet wennen zijn geweest voor de man die op dat moment tien jaar lang onafgebroken aan het touren of platen opnemen was geweest. Hij was altijd onderweg: van studio’s naar stadions, van concertzalen gevuld met hysterisch publiek naar filmopnamen.

Styles greep de gedwongen rust aan, zo vertelt hij, om eens goed na te denken over wat hij wilde en waar zijn talenten lagen. Hij was geen begenadigd zanger, kon eigenlijk niet goed piano- of gitaarspelen en geen noten lezen. Zoveel wist hij wel. Maar waar hij kwam, gebeurde iets. Niet alleen jonge meisjes vielen voor zijn charismatische uitstraling. De boybandhysterie had hij al jaren geleden achter zich gelaten. Styles was een allround popster geworden. En dat was hem gelukt, zo stelde hij vast, door steeds alles net iets anders te doen dan van hem werd verwacht.

De cover van muziektijdschrift Rolling Stone

Iets wat hij overigens alleen kon omdat hij zich omringd wist door een geweldig team. Het mag lijken alsof de wording van Harry Styles de popster toevallig tot stand is gekomen en zijn eigen verdienste is, maar misschien wel zijn grootste talent is dat hij van meet af aan een feilloos gevoel heeft gehad voor het kiezen van de juiste mensen. Natuurlijk had hij het geluk om door Simon Cowell in The X Factor gehaald te worden. Aanvankelijk kwam de toen 16-jarige Harry niet door de selectie, maar omdat Cowell in de competitie graag een jongensband wilde, formeerde hij er zelf een uit de afvallers, One Direction – die naam zou Styles voor het vijftal hebben bedacht.

One Direction wint de competitie niet en wordt derde, maar de wereld ligt meteen aan hun voeten. Styles krijgt alle gelegenheid zich binnen de groep de kneepjes van het vak eigen te maken. Zingen, dansen en liedjesschrijven leert hij zich aan omdat het moet. Hij groeit uit tot een popberoemdheid, verkeert in de hoogste celebritykringen, en heeft in 2012 maandenlang een relatie met zangeres Taylor Swift.

Na One Direction

In 2015 is het gedaan met One Direction, als een van de bandleden, Zayn Malik, het voor gezien houdt. Styles heeft dan al de juiste contacten gelegd: met modehuis Gucci en met het management van Jeffrey Azoff (zoon van Irving Azoff, een van de machtigste mannen in de entertainmentindustrie). Maar hij verlegt zijn interesse ook naar film, als hij in februari 2016 auditie doet voor Christopher Nolans Dunkirk, talloze acteurs van naam passeert en de rol krijgt van soldaat Alex. Nolan claimt niet op de hoogte te zijn van Styles’ verleden als boybandicoon maar zegt gevallen te zijn voor zijn natuurlijke, klassieke uitstraling.

Dat doen er meer. Styles oogt als een kruising tussen James Dean en Mick Jagger en verwerkt in zijn uiterlijk steeds meer androgyne elementen. Nagellak, halskettingen, damestasjes en flamboyante kleding moeten ervoor zorgen dat Styles elke gedachte aan ‘toxic masculinity’ wegneemt. Harry Styles is in alles anti-macho en een voorbeeld van genderfluïditeit, zoals popsterren als Mick Jagger, David Bowie, Prince en Freddie Mercury voor hem. Kijk naar Harry Styles nu en je ziet Mick Jagger in zijn witte outfit in Hyde Park 1969 voor je, terwijl Styles’ gelakte nagels doen denken aan zanger Freddie Mercury van Queen, die in Toppop in 1974 het liedje Killer Queen begint met zijn zwartgelakte nagels close-up in beeld.

Styles tijdens het evenement 'Harryween' in Madison Square Garden in New York vorig jaar. Beeld Kevin Mazur/Getty Images for HS

Van hen allen heeft Styles geleerd en geleend. Ook zwaait hij tijdens concerten met de regenboogvlag, spreekt zich regelmatig uit ten faveure van de lhbti-gemeenschap en toont hij betrokkenheid bij Black Lives Matter.

Er lijkt geen maat te staan op de rijzende ster van Styles als in december 2019 zijn tweede album uitkomt. Styles had voor Fine Time kunnen kiezen uit de duurste producers en sessiemuzikanten, maar het album is gemaakt met hetzelfde clubje waarmee hij zich tot op de dag van vandaag omringt, met onder anderen Tom Hull (maakte zelf ooit naam als Kid Harpoon) en de letterlijk uit een pizzeria geplukte Mitch Rowland wiens vriendin Sarah Jones toevallig ook aardig kon drummen.

Styles speelt en schrijft al jaren met hetzelfde groepje vrienden en heeft geen hulp van beroemde vrienden als Ed Sheeran of Fleetwood Macs Stevie Nicks nodig.

Veilig huis

Maar, zo blijkt uit Better Homes & Gardens, hij is al vijf jaar in therapie, waar deels de huizenmetafoor vandaan komt. Harry’s House, zoals zijn nieuwe album heet, verwijst naar het huis dat Styles in gedachten heeft gebouwd, met kamers waarin hij zich veilig voelt.

Styles, die al sinds zijn 16de eigenlijk geen normaal leven leidt, heeft zo zijn issues. ‘Ik schaamde me zelfs voor het idee dat mensen wisten dat ik seks had, laat staan met wie’, zegt de inmiddels 28-jarige die tot op de dag vandaag geheimzinnig doet over zijn seksuele voorkeuren.

Een van de hoogtepunten uit zijn oeuvre is het liedje Medicine, dat nooit is uitgebracht maar al sinds 2018 een publieksfavoriet tijdens concerten is. In het pittige rockliedje zingt Styles: ‘The boys and the girls are in/ I mess around with them/ And I am okay with it.’ Maar wie bijvoorbeeld de luidkeels meegebrulde versie opzoekt die Styles onlangs nog op het Coachella-festival in Californië zong, kan er ook de regel ‘I mess around with him’ in terughoren in plaats van ‘with them’. Die ambiguïteit is typerend voor Styles en hij zal de laatste zijn om de seksuele dromen van zijn fans te verpesten.

Harry Styles bij het uitbrengen van zijn album 'Fine Line' in 2019 in Los Angeles. Beeld Getty

Sinds januari 2021 leeft hij samen met regisseur Olivia Wilde (38) in wier nog te verschijnen film Don’t Worry Darling hij een rol speelt. Een liefde ontstaan in lockdown, zoals ook de meeste liedjes op Harry’s House. Veel meer dan de single As It Was en Late Night Talking en Boyfriends die hij al op Coachella speelde, is er nog niet naar buiten gekomen. In hoeverre Styles’ nieuwe relatie in zijn teksten een rol speelt, zal volgende week blijken. Maar de single As It Was is muzikaal in elk geval een forse stap richting de tijdloze pop waar Styles eerder al naar toe leek te werken. Het plaatst hem definitief tussen de grote sterren uit de popgeschiedenis. Michael Jackson, Madonna, David Bowie, Mick Jagger, George Michael, Robbie Williams, Justin Timberlake en Justin Bieber, een rijtje dat de laatste jaren vooral is aangevuld door vrouwen: Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish.

Glitterpak en tattoos

Zoekend naar concertopnamen van Harry Styles op YouTube zie je een popster die met de jaren steeds zelfverzekerder is geworden, zonder ook maar iets van zijn kwetsbaarheid kwijt te raken. De glitterpakken zitten zijn volgetatoeëerde torso als gegoten. Styles is gemaakt voor het podium, wat zich uitbetaalt in een tournee die records zal breken. De al ruim twee jaar geleden geplande tournee die in juli ook de Ziggo Dome zal aandoen werd onlangs uitgebreid met onder meer tien concerten in de New Yorkse Madison Square Garden, die een capaciteit heeft van twintigduizend bezoekers.

Voor Styles niks nieuws, hij stond er tien jaar geleden al met One Direction en kwam er sindsdien met grote regelmaat. Maar als het succes van de single As It Was een opmaat is voor wat er volgende week met het album Harry’s House gaat gebeuren, dan zullen die tien Madison Square Garden-concerten veel te weinig blijken en kan ook de Johan Cruijff Arena zich gaan opmaken voor een bezoek van Harry Styles.

Vanaf links: Niall Horan, Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne en Louis Tomlinson van One Direction in 2011. Beeld Dave Hogan/Getty Images

Harry Styles: Harry’s House verschijnt 20/5 bij Sony Music. Harry Styles treedt op 9/7 op in de Ziggo Dome, Amsterdam.