Andrew Staples zingt poëtische liederen van Benjamin Britten glashelder en intens ★★★★☆

‘The splendour falls on castle walls...’ Generaties Britse schoolkinderen leerden deze verzen van Tennyson uit het hoofd. Als je Benjamin Britten heet, zet je ze later op muziek, samen met Shakespeare en Keats. De liedcycli voor strijkorkest Serenade en Nocturne zijn een bloemlezing van Engelse poëzie, hier glashelder en intens gezongen door Andrew Staples. Wat een ijzersterke techniek heeft deze tenor, en wat een instinct voor kleur en stemming. De hoornist Christopher Parkes is zijn even uitmuntende duetpartner in Serenade.

Parkes soleert ook in Nocturne, met zes andere musici van het Swedish Radio Symphony Orchestra. Een snurkende fagot is een slapend zeemonster, een harp spint maanlichtgaren. Alles vraagt om meerdere luisterbeurten, maar het juweel van dit album is Les illuminations, pulserende liederen geïnspireerd door het wemelende symbolisme van de Franse dichter Rimbaud. Dirigent Daniel Harding en zijn Zweedse strijkers omhullen Staples door een iriserend klankdecor, soms zo doorzichtig trillend dat het bijna in de ether verdampt.

Swedish Radio Symphony Orchestra Les illuminations Klassiek ★★★★☆ Harmonia Mundi