Andrea Riseborough verdient en kreeg voor haar hoofdrol in verslavingsdrama ‘To Leslie’ een Oscarnominatie ★★★☆☆

Andrea Riseborough in ‘To Leslie’ van Michael Morris.

Noem het een filmsprookje, die onverwachte nominatie die Andrea Riseborough (41) kreeg voor haar hoofdrol als een alcoholistische en op drift geraakte moeder in To Leslie. Hoe een bescheiden en tot dan toe nauwelijks opgemerkte Amerikaanse lowbudgetproductie plotseling mag pronken op het filmbal van de Academy.

Met dank aan de slim georkestreerde pr-hulp van een kliekje sterren. Die verkondigden kort voor het sluiten van de stembus alom dat het spel van de Engelse actrice toch wel de graal van het acteren is. Als Harvey Weinstein zich nog met de Oscarcampagnes zou bemoeien, zou hij goedkeurend brommen – mits het een film van hem betrof.

En ergens past die ineens zo omhoog geschoten status van het sociale drama ook wel bij het gegeven van de film. In To Leslie veert het leven van Leslie (Riseborough), verkerend in kringen van motorrijders, op wanneer zij een grote prijs wint in de plaatselijke loterij. De Texaanse had de geboortedatum van haar zoontje ingevuld.

Bor Beekman is sinds 2008 filmredacteur van de Volkskrant.

Zes jaar later heeft de extatisch beleefde vreugde een bittere smaak gekregen. Leslie wordt met ingevallen wangen en verwilderde blik uit een aftands motel gezet. Ze heeft alleen nog een roze koffer en een zware alcoholverslaving. Ze trekt in bij haar inmiddels volwassen zoon James, die ze eerder al feestend verwaarloosde. Wanneer hij ontdekt dat ze haar belofte om niet te drinken (of te stelen) nog geen minuut kan waarmaken, is ze gedwongen terug te keren naar het gehucht waar ze vandaan kwam. En waar oude ‘vrienden’ haar van alles verwijten.

Michael Morris, die eerder episoden van de series House of Cards en Better Call Saul regisseerde, voert de kijker mee op de tocht van een vrouw die keer op keer haar ruiten ingooit. Riseborough kruipt volledig in haar rauwe en grillige vertolking: ook de pijn onder Leslies venijnige uitbarstingen wordt voelbaar; hoe ze naast haar omgeving ook zichzelf bedriegt met al die junkietrucjes.

Schrijnende scènes zijn het, waarin de dakloze vrouw zich zwevend op een kortstondige roes en met wat lipstick op vastklampt aan het barbezoek, genietend van aangeschoten mannen die hun kansen overwegen bij gedempt licht. Je gunt haar die ene barmhartige samaritaan: moteluitbater Sweeney (Marc Maron), een man met een goed hart en oneindig veel geduld. Jammer genoeg wordt de omwenteling in Leslies leven net te ver richting het Amerikaanse sprookjeseinde geduwd om echt te overtuigen.