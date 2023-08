Anders dan de organisatie van de Jamboree hadden de fotografen zich wel voorbereid op hun taak

Ambulances snellen richting het terrein van de World Scout Jamboree in Buan. Beeld Anthony Wallace / AFP

Lord Robert Baden-Powell (1857-1941) moet zich hebben omgedraaid in zijn graf. ‘Be prepared’ – sta paraat, is het motto dat de kordate Engelse luitenant-generaal meegaf aan wat zou uitgroeien tot de grootste jeugdbeweging ter wereld: de padvinderij. Sta altijd klaar om een ander te helpen, beval hij de talloze lezers van zijn handboekje Scouting for Boys (1907). En dat is precies hetgeen Baden-Powells navolgers in Zuid-Korea dezer dagen op de 25ste World Scouts Jamboree hebben nagelaten: ze stonden niet paraat, de organisatie van het evenement liet nogal te wensen over.

40 duizend geüniformeerde scouts, zoals de padvinders inmiddels al decennia heten, uit 150 landen zijn begin augustus afgereisd om deel te nemen aan de vierjaarlijkse Jamboree, de feestelijke bijeenkomst voor 14- tot 17-jarigen ter bevordering van vrede en vriendschap. Onder hen tweeduizend Nederlanders, die ieder 4.225 euro voor hun avontuur hebben betaald.

Over de auteur Arno Haijtema is redacteur van de Volkskrant en schrijft onder meer over fotografie en de manier waarop nieuwsfoto’s ons wereldbeeld bepalen.

Ze verzamelden zich in de tijdelijke tentenstad waar scouts hun vaardigheden kunnen demonstreren, zoals spoorzoeken, koken, kamperen, kompaslezen, constructies bouwen met palen en touwen, ehbo verlenen, seinen met vlaggen. Genieten van de buitenlucht, nieuwe culturen leren kennen, nachtenlang keet schoppen in de tent, piepers laten aanbranden op je eigen vuur: een prachtige voorbereiding op een zelfredzaam leven.

Gewapend met paraplu’s tegen de brandende zon verlaten scouts vroegtijdig het Jamboree-terrein. Beeld Anthony Wallace / AFP

Zo niet in de polder Saemangeum aan de Zuid-Koreaanse westkust. De Jamboree werd vanaf dag één geteisterd door de elementen. Er waren extreme hitte en luchtvochtigheid, en zware regenval. De komst van een tyfoon die het evenement donderdag vol zou kunnen raken, deed de organisatie besluiten de Jamboree, die tot 12 augustus zou duren, voortijdig op te breken en de deelnemers met duizend bussen te evacueren.

Wat de beelden van de Jamboree extra deprimerend maakt, is dat de scouts vrijwel zonder uitzondering onherkenbaar, van veraf of op de rug, zijn gefotografeerd. Het wekt de indruk van een door het noodlot getroffen menigte slachtoffers. Maar de reden voor al die anonieme, meelijwekkende foto’s is minder dramatisch: persbureaus zijn beducht voor schending van de privacy van minderjarigen en mogelijke juridische consequenties. Anders dan de organisatie van de Jamboree hadden de fotografen zich wel goed voorbereid op hun taak.

Pure pech die de duizenden kinderen is overkomen, zo doet de World Organisation of the Scout Movement het in een verklaring voorkomen. Maar wie de foto’s uit Zuid-Korea bekijkt, kan moeilijk anders concluderen dan dat het extreme weer alléén geen afdoende verklaring is voor het fiasco: met onvoorziene tegenslagen lijkt de organisatie, Baden-Powells vermaning ten spijt, nauwelijks rekening te hebben gehouden.

Gedesillusioneerde scouts arriveren na hun evacuatie bij de Hyundai Motor facility in Yongin. Beeld Anthony Wallace / AFP

Wie zou hebben bedacht dat die ongenaakbare polder, zonder bomen of andersoortige royale schaduw, een mooie locatie zou zijn voor het massa-evenement, in het hart van de klamme Zuid-Koreaanse zomer (qua temperatuur vergelijkbaar met die van Zuid-Frankrijk)? Dat de temperatuur opliep tot wel 40 graden was niet te voorzien, maar ook zonder die extremen lagen gevaren als verbranding en zonnesteek op de loer. Honderden scouts moesten wegens oververhitting medische behandeling ondergaan.

Niet alleen bij onbewolkt weer, maar ook bij regen is het terrein compleet ongeschikt: het is, op dun gezaaid gras na, een kale zandvlakte, die na de zware regenval in een modderpoel veranderde. De moeder van de 17-jarige Amerikaanse scout Corey vertelde aan nieuwszender NBC 4 dat voor haar zoons groep bij aankomst op de locatie geen tent beschikbaar was, dat er geen kookfaciliteiten waren, dat er geen voedsel was en dat, toen de regenval begon, de organisatie slechts scheppen uitdeelde om geulen te graven. Later werden plastic vlonders verstrekt waarop de scouts zich droog te ruste konden leggen.

‘This is not what we paid for’, constateerde Corey’s moeder, die zich de once in a lifetime experience van haar zoon heel anders had voorgesteld. Er waren klachten over bergen vuilnis, bedorven voedsel, een gebrek aan sanitaire voorzieningen en smerige, overbelaste toiletten. Over een tekort aan douches, als gevolg waarvan volwassenen en kinderen noodgedwongen de waterstralen deelden. Er waren te weinig drinkwaterpunten, en er stonden lange rijen voor de winkeltjes, waar de wachtenden zich tegen de schroeiende zon beschermden met paraplu’s.

De haastig ingevlogen verkoelende waterneveltunnel. Beeld Anthony Wallace / AFP

De Zuid-Koreaanse premier Han Duck-soo, die zich opwierp als een hopman die de organisatie (indachtig Baden-Powell) te hulp schoot, beloofde uitbreiding van de medische staf, meer airco en ventilatoren, en beschutting tegen de zon, zoals de groene tunnel met waternevel. Maar lang niet iedereen wachtte de beloofde verbeteringen af: de Britse en Amerikaanse scouts trokken zich collectief terug, vijf dagen voor de aangekondigde tyfoon.

Een Amerikaanse moeder hekelde op tv de weigering van premier Han het evenement vorig weekend al te beëindigen: ‘In de Verenigde Staten zouden we wat daar plaatsvindt een medische catastrofe noemen.’ Een beetje overdreven misschien, maar wel begrijpelijk vanwege de zorgen om haar kind tussen duizenden lotgenoten in de brandende zon, wachtend op de naderende storm. Draw Your Dream was de officiële leuze van de Jamboree 2023. Deze nachtmerrie liet zich niet uittekenen.