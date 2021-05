Andere Tijden verdwijnt na 21 jaar van de televisie

Astrid Sy nam in 2020 de presentatie van Andere Tijden over van Hans Goedkoop, die het twintig jaar lang deed. Beeld NTR

Een woordvoerder van de NTR, de omroep die het programma maakt, heeft dat gezegd tegen het AD. De NTR betreurt het dat met de verdwijning van Andere Tijden een ‘instituut’ van de beeldbuis verdwijnt. De NPO wil bevestigen noch ontkennen dat het programma verdwijnt. Volgens een woordvoerder is de NPO nog ‘druk in gesprek’ met de omroepen over de programmering voor 2022.

Andere Tijden, dat reportages brengt over (bijna) vergeten gebeurtenissen uit de geschiedenis, bestaat al 21 jaar. In 2001, een jaar na de start, won het programma de Zilveren Nipkowschijf. Andere Tijden trok op het hoogtepunt in 2008 542.000 kijkers. Dat zijn er nu gemiddeld 281.000.

Volgens de NTR zullen komend jaar nog wel speciale uitzendingen worden gemaakt van Andere Tijden, maar hoeveel dat worden, is onbekend. Daar lopen nu gesprekken over. Ook wordt gedacht aan online-afleveringen en een podcast, maar ook hierover is nog geen besluit gevallen.

Jonger publiek

Eerder werd al bekend dat ook programma’s als Radar, Opsporing Verzocht, Opgelicht?! en Het Familiediner onder druk staan. Zij moeten hun zendtijd inkorten of verdwijnen om ruimte te maken voor programma’s die een jonger publiek trekken.

Presentator Hans Goedkoop, die Andere Tijden bijna twintig jaar presenteerde en in 2019 vertrok na de bezuinigingsronde, vindt het triest dat het programma verdwijnt. ‘Toen de netmanager de helft van onze afleveringen afnam, heb ik al gelijk gezegd: dit is een sterfhuis. Dat werd toen ontkend, maar is nu toch gebleken.’

Volgens Goedkoop liet Andere Tijden de zachte, maar ook de wrede kant van geschiedenis zien. ‘Het draaide niet alleen om nostalgie. Zo van: we laten de autoloze zondag weer zien en och, och wat was dat knus. Nee, Andere Tijden was confronterend, kritisch, onderzoekend, zwaar én licht.