‘Ander woord voor teleurstelling is liefde’: over de kritieken van Pullitzerprijswinnares Andrea Long Chu

Beeld Isa Grutter

De lezer van kritieken is natuurlijk altijd ook een ramptoerist – in zekere zin gaat dat op voor alle lezers van om het even wat voor proza. De kunst van het lezen bestaat eruit het stadium van ramptoerisme zo snel mogelijk te verlaten. Het boek is een uitnodiging tot intimiteit, en hetzelfde geldt voor de stukken van de criticus. Blijft de criticus slechts een huurmoordenaar, en iedereen weet hoe opwindend huurmoord kan zijn, dan is de lezer, de toeschouwer van die huurmoord, weinig meer dan een passant die betaalt, al was het maar met drie minuutjes van zijn tijd, voor een spektakel waar hij verder geen enkel belang bij heeft. Niet het spektakel is het probleem, maar het belangeloze aanschouwen ervan.

Een criticus die de aard van het ramptoerisme heeft bestudeerd en die in zichzelf de verleiding tot huurmoordenaar heeft weten te bezweren is Andrea Long Chu (31).

Chu won dit jaar de Pulitzerprijs voor kritiek, met name voor vijf langere stukken die ze schreef voor New York Magazine over de schrijvers Hanya Yanagihara, Ottessa Moshfegh, Celeste Ng, Margery Williams Bianco, ook genoemd Margery Williams, en Octavia Butler. De stukken van Chu getuigen van intelligentie, liefde voor literatuur, humor en kunnen geen recensies worden genoemd. Her en der is wel sprake van een oordeel, maar dat zit meestal grondig verstopt in de tekst zodat de lezer kan doen alsof het niet bestaat. De eenduidigheid van het oordeel, duim omhoog, duim omlaag, interesseert haar niet, waarmee gezegd is: het laatste woord interesseert haar niet.

Recentelijk vertelde een literatuurcriticus me dat een recensie toch vooral een consumentengids voor de lezer is: welke wasmachine moet worden aangeschaft, welke kan men beter laten staan. Literaire kritiek daarentegen probeert vooral te analyseren, plaatst het boek of oeuvre nadrukkelijk in de werkelijkheid waarmee het verbonden is, met andere woorden, de boeken die de criticus analyseert zijn indirect aanleiding om iets over de wereld te zeggen waarin wij leven. Daarmee is niet gezegd dat de criticus een ruiter is en de boeken die hij behandelt paarden zijn die hij elke richting op kan laten draven. Dat zou een zwaktebod zijn.

Het toeristische gehalte van Een klein leven

Alles begint met grondig lezen. Voor haar bespreking van het werk van Hanya Yanagihara (48), die vooral bekend is door haar roman Een klein leven, was Chu bijvoorbeeld niet te beroerd ook de teksten te bestuderen die Yanagihara voor het reisblad Condé Nast Traveler schreef. Door citaten naast elkaar te leggen maakte ze duidelijk dat de manier waarop Yanagihara in haar roman over Hawaï schrijft nauwelijks verschilt van wat ze over het eiland in de toeristengids beweert. Daaraan voegt Chu toe dat het natuurlijk geen misdaad is om je betaalde vakantie te verwerken in je roman, maar dat het toeristische aspect in haar werk niet tot Hawaï beperkt blijft: ‘Haar [Yanagihara’s] werk verraadt een toeristische soort van liefde voor homoseksuele mannen.’ (‘Her work betrays a touristic kind of love for gay men.’)

Chu ontleent haar autoriteit – en elke verstelstem heeft autoriteit nodig, juist ook die van een criticus – aan haar kennis van zaken, haar gevoel voor stijl, haar grondigheid, haar ernst, die nooit bombastisch wordt. Het is duidelijk dat de subtiele analyse dodelijker kan zijn dan de opzichtige bijl van de geoefende recensent, maar waar Chu dodelijk is, en dat is ze ontegenzeggelijk in het geval van Yanagihara, legt ze omstandig en subtiel uit waarom ze niet anders kan. Daarbij helpt het dat Chu de ruimte krijgt die noodzakelijk is voor serieuze literaire kritiek. Haar bekroonde essays zijn tussen de vierduizend en vijfduizend woorden lang. In onze aandachteconomie is tijd cruciaal, na vijf seconden grijpt de lezer naar zijn telefoon om te kijken of het echte leven daar misschien plaatsvindt. Chu op haar beurt heeft weinig geduld voor de aandachteconomie en haar subjecten.

Chu bevraagt de kern van Een klein leven, overvloedige lifestyle, overvloedig lifestyleadvies en schier oneindig lijden, en concludeert overtuigend dat we te maken hebben met een toeristisch universum.

Het gebruik van het woord ‘betray’ in het hierboven aangehaalde citaat impliceert allicht een – mild – oordeel over de wenselijkheid van toeristische literatuur. Maar voor Chu is het vooral een aanleiding om een bijdrage te leveren aan een bredere discussie die al decennia in de letteren en elders gevoerd wordt: wie mag waarover schrijven, en in het verlengde daarvan, wie mag waarover oordelen? Is het kwaliteitsoordeel geen verkapte poging tot uitsluiting, waarbij kwaliteitsoordelen slechts de make-up zijn om het machtswoord van de uitsluiting van een vriendelijk gelaat te voorzien? In dit nihilisme in zijn meest pure vorm – afkomst is alles, niemand mag, kan en zal daaraan ontsnappen, in wezen een nazistisch idee – ziet Chu weinig heil. Iedereen mag over bijvoorbeeld homoseksuele mannen schrijven, stelt ze, maar ze bevraagt in het geval van Yanagihara de motieven om dat bijna obsessief te doen.

Overgang van man naar vrouw

De esthetische analyse raakt soms dicht aan de ethische, ook bij Chu, maar Chu is ideologisch gezien flexibel, een dogmaticus zou ook geen criticus moeten worden. Wat een dogmaticus wel zou moeten worden weet ik zo snel niet, misschien drilsergeant.

Die flexibiliteit, die lenigheid blijkt ook uit haar essay waarmee ze in 2019 doorbrak en dat in het literaire tijdschrift n+1 werd afgedrukt, On Liking Women. Ze beschrijft daarin haar overgang van man naar vrouw op dezelfde manier waarop ze literaire essays schrijft: verrassend, slim en geestig. Chu beseft dat het understatement vaak de beste manier is om de zwaarte van een zaak te benadrukken.

In dat essay schrijft ze: ‘De waarheid is dat ik nooit een onderscheid heb kunnen maken tussen vrouwen leuk vinden en willen zijn zoals zij.’

Hoewel het woord ‘dysforie’ niet wordt vermeden, lijkt ‘verlangen’, een woord dat 21 keer in het essay wordt gebruikt, meer waarheid in deze aangelegenheid te bevatten. Wie zij was voor ze vrouw werd speelt bijna geen rol. Dat het verlangen fundamenteel onbevredigbaar is, beseft ze heel goed. Met recht eindigt haar essay zo: ‘Het andere woord voor teleurstelling is liefde.’

Dat verklaart allicht ook de mildheid waarmee ze verslag doet van haar leeservaringen. Alles wat eindigt in teleurstelling moet wel begonnen zijn met liefde, of het zou het woord teleurstelling niet verdienen.

Een belangrijke rol in haar essay over liefde en verlangen – het woord ‘transitie’ heeft toch een medicinale bijklank, alsof leven niets anders is dan wachtkamers en medische ingrepen – is weggelegd voor Valerie Solanas (1936-1988), die vooral bekend werd omdat ze in 1967 Andy Warhol (1928-1987) neerschoot. Toen ze zich na de aanslag aangaf bij de politie verklaarde Solanas dat Warhol te veel macht over haar zou hebben gehad. Een jaar daarna werd in ze in een ziekenhuis opgenomen voor wat toen nog schizofrenie werd genoemd.

Ontspannen richting ondergang

Solanas, die de reputatie geniet van ‘radicale feminist’, schreef het SCUM Manifesto (SCUM staat voor Society for Cutting Up Men). Solanas wilde de man als soort doen verdwijnen, al meent Chu dat ze in zeer uitzonderlijke gevallen wel uitzonderingen wilde maken. Haar grote bezwaar tegen het patriarchaat en de man was de verveling die de status quo haar bezorgde. In haar bezwaren tegen de man is het ethische wederom niet van het esthetische te onderscheiden. Misschien heeft de schrijver Vivian Gornick (87) daarom gelijk als ze in een voorwoord bij een uitgave van het manifest in 1970 Solanas niet in verband brengt met extremisme maar met ‘geïnspireerde waanzin’ en Céline, Jonathan Swift en Henry Miller in een adem noemt met Solanas en later ook de jonge Malcolm X.

Volgens Gornick typeert Solanas de man als een wezen dat zijn eigen passiviteit niet kan verdragen en die passiviteit daarom op de vrouw projecteert. Door te neuken wordt de man kortstondig in staat gesteld zijn passiviteit te ontkennen, maar volgens Solanas is dit een doekje voor het bloeden: liever nog dan verlost te worden van zijn passiviteit wil de man eigenlijk passief zijn en vrouw worden. Tot die tijd en tussen het neuken door houdt hij zichzelf bezig met illusies over door hemzelf geformuleerde doelen (maak van twee miljoen drie miljoen, etc.).

Solanas beschrijft haar land, en daarmee indirect het Westen, ja, de hele wereld, in de woorden van Gornick alsof alles ‘dood of stervende’ is. Toch kan Solanas niet worden betrapt op activisme in de gebruikelijke zin van het woord. Ze is de meest vriendelijke, slimme en interessante genocidale schrijver die ik al lezend ben tegengekomen. Dat ze Warhol neerschoot vergeef ik haar, voor zover ik haar iets zou moeten vergeven.

Haar manifest eindigt met het inzicht dat alleen zieke en irrationele mannen zich verzetten tegen hun eigen walgelijkheid. De rationele man leunt achterover, ontspant, ‘geniet van de show en rijdt op de golven naar zijn ondergang.’

Als we het verlangen als ziek en irrationeel erkennen wordt duidelijk wat Chu, die de teleurstelling volledig heeft omarmd, aantrekt in Solanas. (Niet iedereen deelt die fascinatie. In 2013 werd een evenement over Solanas in San Francisco geannuleerd omdat ze zich schuldig zou hebben gemaakt aan transfobie. Chu voegt daaraan toe dat elke generatie feministen teleurgesteld is in de vorige. Waar teleurstelling is was liefde en soms duikt de teleurstelling ook op zonder liefde.)

Verlangen naar echtheid

Om een goede criticus te zijn, zoveel maakt Chu duidelijk, is inzicht in de wereld nodig. Dat dit inzicht op meer en minder geschikte manieren verworven wordt spreekt voor zich, belangeloze nieuwsgierigheid leidt tot kijkfiles. Precies zoals ethiek die blinde vlekken alleen bij de ander meent aan te treffen al snel fanatisme wordt. Men zou zich het plezier van bijvoorbeeld het lezen van Solanas niet moeten ontzeggen. De criticus moet de mogelijkheid openhouden door de hele wereld verleid te worden, ook door die delen van de wereld die als minder wenselijk gelden.

In haar essay over Margery Williams Bianco (1881-1944) concentreert Chu zich op het wereldberoemde kinderboek van Bianco, Het fluwelen konijn. Een speelgoedkonijn heeft gehoord dat het een echt konijn wordt als het kind van wie het is maar genoeg van het speelgoedkonijn houdt. Maar het kind gaat dood aan roodvonk en het konijn wordt verbrand. De happy ending laat ik even achterwege.

Denkend aan Solanas zou je kunnen zeggen dat het verlangen van mannen om vrouw te worden ook een verlangen naar echtheid is. Al was het maar omdat het tegenovergestelde van verveling, die de man volgens Solanas genereert, het volle, het echte leven is. En verlangt niet elke romancier naar echtheid – zonder dat dat per se wil zeggen dat hij het realisme omarmt?

De kracht van Chu is dat zij het verlangen naar echtheid in zichzelf en in de literatuur heeft herkend, en dat zij eveneens begrijpt dat het potentieel dodelijk is. De literaire acrobaat balanceert op een dun koord, links van hem het echte leven, rechts van hem doen alsof, dat geldt voor schrijver en criticus. De ontgoocheling van de val moet niet koste wat kost worden voorkomen.