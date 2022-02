And Venus was her name: Leo

Ria Valk, 1976

Leo, je bent vannacht weer dronken geweest

Je ging me daar tekeer als een beest

Leo, Ria Valk (1976)

Als in de bestseller Komt een vrouw bij de dokter uit 2003 de hoofdpersoon in Amsterdam totaal bezopen een auto-ongeluk krijgt, gebruikt de schrijver, Kluun, een carnavalskraker om zijn gesteldheid te omschrijven: ‘Het zal nog een wonder zijn als ze bloed kunnen vinden in mijn alcohol. Dit kan me wel eens een gevangenisstraf kosten. Ik had dood kunnen zijn.’

Onderaan de pagina verwijst hij in een voetnoot naar de bron: Leo van Ria Valk (Eindhoven, 1941). In het nummer heeft een dokter bloed gevonden in de alcohol van Leo. Kluun, ook een Brabander, kende zijn carnavalsklassiekers.

De vrouw die de onverbeterlijke zuipschuit Leo tot leven wekte zat al bijna twintig jaar in het vak toen ze overal in het land het startsein gaf voor polonaises. Ria Valk was eind jaren vijftig ontdekt door Willy Alberti.

Nadat ze in 1958 een talentenjacht had gewonnen en als tweede was geëindigd in een Elvis Presley-wedstrijd, achter Pim Maas, brak ze door met de vertaling van een Zweeds liedje van Stig Anderson, later de manager van Abba. Tekstschrijver Willy Rex en arrangeur Jack Bulterman bouwden Är du kär i mej ännu Klas-Göran? om tot Hou je echt nog van mij, Rocking Billy? en Valk werd ontdekt door een groot publiek.

Het was niet zozeer haar stem die decennialang een weg voor haar naar de podia baande, maar vooral haar komische talent. Ze was grappig, jolig en een tikje ondeugend, een zangeres voor feesten en partijen; een ‘komisch kijknummer’, zo omschreef ze zichzelf.

Valk kon meer dan dat, probeerde ook andere kanten op te gaan, maar steeds weer keerde ze terug naar haar olijke repertoire, deels noodgedwongen. Een tikje bozig, in 2018 in Het Parool: ‘Luisterliedjes? Die wilden ze niet van mij!’

Een jaar voor Leo had ze gescoord met een meezinger, De liefde van de man gaat door de maag, die zijn kracht ontleende aan het refrein: ‘Dus heb ik worstjes op mijn borstjes, preitjes op mijn dijtjes, karbonades en salades op mijn bil’. Een nieuwe platenmaatschappij, Park, bracht haar in contact met een bekende producer, Eddy Ouwens.

Onder de pseudoniemen Dave McRonald en Monique van Meeren namen ze eind 1976 Leo op. ‘Een tango als carnavalslied, hoe verzon ik het’, schreef Ouwens in 2017 zelfvoldaan in zijn autobiografie Van hitmiljonair tot schuldsanering. Het ritme van de tango, het hoge meezinggehalte (‘Lééééééeo’): er was geen ontsnappen mogelijk.

Alcoholist Leo kwam er niet best vanaf. . Wat ben je toch een…., zingt Valk. Een achtergrondkoortje met onder anderen dj Tony Berk (Radio Noordzee) vulde de zin aan: ‘Lu lu lu lu.’ De tweede l ontbrak, het moest beschaafd blijven, op de plaat althans.

Ria Valk in 2018 Beeld Ivo van der Bent

Ria Valk, 81 inmiddels, treedt nog steeds op. Ze heeft zich gespecialiseerd in seniorenshows. Net zoals destijds wordt Leo massaal meegezongen. Arme Leo’s van Nederland.

John & Paul