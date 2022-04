And Venus was her name: Celia

She waits upon an island now, a prisoner of the sea.

Oh, when will Celia come to me?

Celia, Phil Ochs, (1964)

Het album met daarop het nummer Celia van zanger Phil Ochs

Het was wel aan de Amerikaanse zanger Phil Ochs besteed om een hartverscheurend, geëngageerd lied te schrijven over die arme Celia Mariano, als politiek gevangene weggestopt in een Filipijnse gevangenis, ver weg van haar geliefde.

Ochs (1940-1976) was begin jaren zestig een van toonaangevende figuren in de New Yorkse folkscene, waar ook Bob Dylan rondhing. Dat hij protestzanger werd genoemd, gezien zijn activistische liederen, dat vond hij maar niks. Hij beschouwde zich als een zingende verslaggever en zijn onderwerpen haalde hij uit The New York Times. Zijn debuutelpee met het prachtige Celia heette niet voor niets All the news that’s fit to sing.

Voor inspiratie voor dit nummer putte hij echter uit een ontmoeting met William J. Pomeroy, de echtgenoot van Celia. Deze Amerikaanse schrijver was even terug in zijn vaderland, vrijgelaten uit een Filipijnse gevangenis, in afwachting van het lot van Celia. ‘If hate must be my prison lock, love must be the key’, zong Ochs nadien.

Phil Ochs in 1960 Beeld Jim McCrary/Redferns

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had Pomeroy als Amerikaanse soldaat in de Filipijnen gevochten tegen de Japanners. Toen de oorlog voorbij was, sloot hij zich aan bij de communistische guerrillabeweging. Daar werd hij verliefd op Celia, een Filipijnse rebel. In een poging van de regering om de sociale onrust te stoppen, werden communistische kopstukken opgepakt, onder wie het echtpaar Pomeroy.

Uiteindelijk werden de geliefden herenigd in Londen, na een internationale campagne van schrijver Graham Greene. Ze hadden elkaar van 1952 tot 1962 niet gezien. Celia werd leraar in Engeland, Pomeroy bleef schrijven. In 2009 stierven de geliefden, inmiddels dik in de negentig, kort na elkaar.

Zo oud (en gelukkig) zou Phil Ochs niet worden. Hij was pas 36 jaar toen hij bungelend aan een touw werd gevonden in de badkamer van zijn zus. Het leven van Ochs zoals opgetekend in de biografie van Marc Eliot, Death of a rebel, laat zich lezen als een tragisch verslag van de tegencultuur; bloeiend in de jaren zestig, bloedend in de jaren zeventig.

De biografie van Phil Ochs

Als folky leek hij net als Bob Dylan op weg naar groot succes, begin jaren zestig. Maar toen de doorbraak uitbleef, gooide hij roer - tevergeefs - meerdere malen om. Hij begroef ‘Phil Ochs’, noemde zich John Butler Train en presenteerde zich als ‘een linkse versie van Elvis Presley’.

Van het optimisme van de jaren zestig was niks meer over na de moordaanslagen op Martin Luther King en Robert F. Kennedy, de Vietnamoorlog en de daaropvolgende bloedige rellen. Gedesillusioneerd raakte Ochs in de jaren zeventig aan de drugs en aan de drank, en kwam op straat te leven – totdat zijn zus hem in huis haalde.

Al beschouwde Ochs zijn leven als een fiasco, Celia Mariano was hem altijd enorm dankbaar geweest voor zijn ontroerende lied, zo bleek uit een brief die Eliot in zijn biografie openbaarde. ‘Het is hartverwarmend dat er mensen zijn zoals jij die zich inzetten tegen het onrecht in de wereld.’

John & Paul