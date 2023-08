‘Anatomy of Time’ is een film die je alleen maar geduldig over je heen kunt laten komen ★★★☆☆

‘Anatomy of Time’ van Jakrawal Nilthamrong.

Op het Thaise platteland in de jaren zestig wordt Maem, dochter van een klokkenmaker, door twee jonge mannen het hof gemaakt. De een is een straatarme riksjarijder, de ander een militaire leider met een hoop ambities en praatjes. De zachtmoedige riksjarijder wordt in elkaar geslagen en de militair koopt dure, westerse cadeaus voor Maem.

Het Thaise drama Anatomy of Time toont het verleden van Maem in flashbacks, die zo naadloos overgaan in het heden dat de kijker lange tijd moet gissen naar het verband tussen de verschillende scènes. Maem is inmiddels een oudere vrouw die met stoïcijnse toewijding voor haar zieke echtgenoot zorgt. Hij is een oud-militair, die door de Thaise bevolking wordt gehaat vanwege zijn betrokkenheid bij een genadeloze dictatuur.

Over de auteur Pauline Kleijer schrijft sinds 1999 voor de Volkskrant over film.

Waarom koos Maem destijds voor hem? Heeft ze spijt van haar beslissing? Wie is de man die plotseling opduikt en beweert een zoon van haar echtgenoot te zijn? De Thaise filmmaker en kunstenaar Jakrawal Nilthamrong geeft bewust geen eenduidig antwoord op deze en andere vragen. Met zijn mysterieuze sfeer en boeddhistische strekking – een ervaring ondergaan is belangrijker dan hem begrijpen – sluit de film aan bij het werk van landgenoten als Apichatpong Weerasethakul, Anocha Suwichakornpong en Phuttiphong Aroonpheng. De dwarsverbanden binnen deze ‘Thaise golf’ zijn duidelijk: zo is Aroonpheng, wiens film Manta Ray vijf jaar geleden werd bekroond op het filmfestival van Venetië, verantwoordelijk voor het schitterende camerawerk van Anatomy of Time.

Nilthamrong, die onder meer in Amerika en Nederland studeerde, won in 2015 een Tiger Award op het Rotterdams filmfestival voor zijn eerste speelfilm Vanishing Point. Net als die film zit Anatomy of Time vol verwijzingen naar de Thaise geschiedenis, filosofische bespiegelingen (over tijd, ouder worden, karma) en persoonlijke ervaringen van de regisseur (de film werd deels opgenomen in het huis van zijn moeder). Ook brengt Nilthamrong een kleine hommage aan Ingmar Bergman: een seksscène op het strand is zijn verbeelding van een monoloog uit Bergmans film Persona (1966).

Het is soms behoorlijk frustrerend, die opeenstapeling van verwijzingen zonder enige uitleg. Toch is Anatomy of Time geen hermetische, intellectuele exercitie. Het verhaal volgen is niet het doel, dit is een film die je alleen maar geduldig over je heen kunt laten komen, als het stromende water dat Nilthamrong veelvuldig filmt, onpeilbaar en toch meeslepend.