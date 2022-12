Anatolische folk krijgt bij Meral Polat een moderne interpretatie ★★★★☆

Toen Meral Polats vader in 2020 overleed, besloot de actrice, bekend van onder andere De luizenmoeder, zich toe te leggen op het zingen. De vader van de Turks-Koerdische Polat had haar geïnspireerd met zijn zang en poëzie. Het debuutalbum van het Meral Polat Trio – Chris Doyle op gitaar en toetsen en Frank Rosaly op drums – Ez kî me (‘Wie ben ik?’) bestaat voor een deel op muziek gezette gedichten van Polats vader.

De Anatolische folk heeft echter een moderne interpretatie gekregen. Benem is woestijnblues in optima forma en het sinistere Waye, met zijn gitaarerupties, zou een murder ballad van Nick Cave kunnen zijn. Polats krachtige stem zweeft met sierlijke stembuigingen boven de melancholie. De altijd aanwezige spanning in de nummers wordt naar het einde toe steeds strakker aangetrokken. En in Diya veroorlooft Polat zich een spectaculaire ontlading als ze als een viswijf tekeergaat op een stotterend orgeltje.

Meral Polat Trio Ez kî me Wereld ★★★★☆ Meral Polat Records