‘Anansi de spin, sterker dan de olifant’ is een bescheiden feestje voor publiek van 4+ ★★★★☆

De spin Anansi is een pop met acht pootjes, of eigenlijk twee poten en zes armen. Daarmee wijst hij alle kanten op, want deze spin weet het altijd beter. Anansi is een mythisch figuur uit volksverhalen uit West-Afrika en de Cariben. Schrijver Iven Cudogham heeft de verhalen recentelijk opnieuw vormgegeven in prentenboeken. Anansi de spin, sterker dan de olifant is het tweede in deze reeks en nu ook te zien als theatervoorstelling. Die ging onlangs in première op Kwaku Festival in het Amsterdamse Bijlmerpark.

Juliann Ubbergen, die de voorstelling afwisselend met Rogier Komproe speelt, laat Anansi bewegen en geeft hem zijn stem. Abke Bruins speelt alle vriendjes van Anansi. Of nou ja, vriendjes, misschien is slachtoffers een beter woord. Want Anansi is een slimme, maar ook tamelijk eigenwijze en egoïstische spin. Als je hem aftroeft, dan pakt hij je keihard terug. Dat ondervindt de olifant in dit verhaal. Aanvankelijk kaapt zij alle bananen weg onder de niet bestaande neus van de spin. Anansi verzint een list. Daarvoor krijgt hij hulp van Walvis, maar als die genoeg krijgt van de zelfzuchtige spin, draaien de rollen weer om.

De voorstelling is een bescheiden feestje voor het 4+-publiek. Met liedjes, poppen en een zeer aaibaar decor van Pluck Venema en Annelies Shakison komt het prentenboek tot leven. Ook verfrissend: het verhaal ontbeert een al te moralistisch lesje op het eind. Zodat kind en volwassene achteraf met compleet eigen interpretaties van het verhaaltje kunnen komen.