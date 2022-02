Amy Boone zingt Willy Vlautins liedjes zeldzaam oprecht en adembenemend mooi ★★★★★

Zangeres Amy Boone balanceerde op het randje, na een ernstig auto-ongeluk in 2016. Maar na jaren revalideren leek zij er weer bovenop te komen, en werd overwogen ook de roots- en soulband The Delines nieuw leven in te blazen. De vaste liedschrijver van dat gezelschap, de Amerikaanse schrijver Willy Vlautin, had intussen ook niet stilgezeten. Hij schreef door aan zijn indrukwekkende boekenreeks, vol verhalen over het harde Amerikaanse leven in de buitengebieden. Maar vorig jaar besloot Vlauting ook weer een handvol liedjes te schrijven voor zijn favoriete zangeres en vriendin Boone.

Op het album The Sea Drift pakt de hernieuwde samenwerking tussen de schrijver en de vertolker beter uit dan ooit. De liedjes laten zich beluisteren als kleine, op zichzelf staande verhalen, losjes verbonden aan een thema. Vlautin situeerde zijn songs rond de Amerikaanse Golfkust, en dan niet de luxe stranden van Florida maar de oorden waar de toeristen wegblijven. De zelfkant van het leven loert vanuit de vervallen pretparken aan zee.

De beelden die Vlautin dankzij de vertelkracht van Boone oproept, zijn adembenemend. In This Ain’t No Getaway wacht een man in zijn huis op zijn arrestatie. Hij wil weg, maar niet vluchten, bedenkt hij als hij voetstappen zijn trap op hoort stormen. Zijn pistool staart hem aan. Hoe loopt dit af? En in Drowning in Plain Sight kan een vrouw het niet meer aan om haar huis binnen te gaan. Ze stuurt haar auto de snelweg op, langs de grauwe industrie aan de kust. ‘The phone starts ringing, an hour after I should have been home’, zingt Boone. ‘The gas gauge is on empty, but I don’t stop driving. ’Cause the second I do, I swear I’ll lose my mind.’

Wat ligt er een donkere kracht in deze liedjes, gezongen door die waanzinnig mooie stem die niet per se mooi wil klinken. Boone zingt gewonemensensoul, heel zacht aangedreven door koperblazers en violen, die de rustig voortwandelende songs steeds even optillen. Weergaloos is het verdrietige, zeldzaam oprecht gezongen All Along the Ride, met alleen een trage nachtclubpiano en Boone die zich laat overmannen door melancholie en herinneringen aan betere tijden. Een literair meesterwerk, in elf hoofdstukken.

The Delines The Sea Drift Roots ★★★★★ El Cortez Records/V2