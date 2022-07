Amsterdamse nachtclub De School gaat weer open: ‘De wonden zijn een beetje geheeld’

De School in juli 2020. Beeld Matthijs Immink

De School, een van de bekendste clubs van Nederland, gaat op 9 september weer open. Dat heeft de directie zaterdagochtend bekend gemaakt. De club in Amsterdam-West ging in de zomer van 2020 dicht door financiële problemen als gevolg van de lockdowns, maar ook na een storm van kritiek van medewerkers en bezoekers. De club zou te weinig inclusief zijn geweest.

De School behoudt zijn naam, ondanks alle ophef. Dat is een bewuste keuze, zegt directeur Erdal Kiran (39). ‘De School kent een pijnlijke geschiedenis. We gaan met die gebroken scherven iets nieuws maken.’ Bovendien is een school volgens eigenaar en mede-directeur Jochem Wertheimer (38) ‘bij uitstek een plek waar je fouten maakt en leert’.

Geruchtmakende sluiting

In het voorjaar van 2020, vlak voor de geruchtmakende sluiting, geldt De School als de meest toonaangevende nachtclub van Nederland. De technotempel in Amsterdam-West is op dat moment 39ste op de ranglijst voor beste clubs ter wereld van het Britse DJ Magazine. Het is de hoogste Nederlandse notering. De club heeft een progressief imago en bezoekers roemen De School als safe space: een plek waar je niet wordt gediscrimineerd.

Dat imago valt datzelfde jaar in één klap in duigen. Zes dagen nadat de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld om het leven komt bericht de club op 31 mei via Instagram verheugd over de heropening van het café, dat maanden dicht was vanwege corona. Maar De School laat na steun te betuigen aan de Black Lives Matter-beweging en dat leidt tot een golf van kritiek, die de weken daarna verder aanzwelt. Activistische bezoekers roepen De School ter verantwoording: de organisatie wordt ‘te wit’ bevonden. Ook komen andere problemen aan de orde, zou zouden er te weinig dj's van kleur in de programmering staan. Bezoekers verwachten een inclusievere club.

Tijdens een emotionele gespreksavond kondigt de directie, op dat moment gevormd door eigenaar Wertheimer en zijn compagnon Ernst Mertens, haar vertrek aan. Ze zegt de leiding over te zullen dragen aan medewerkers. Kort daarna trekken de eigenaren de stekker uit de nachtclub, naar verluidt wegens financiële problemen. De ondergang van De School maakt veel los. Is dit hét voorbeeld van doorgeschoten cancelcultuur in Nederland?

Heropening van de technotempel

Nu, twee jaar later, gaat de club weer open. De gemeente Amsterdam, eigenaar van het pand, heeft het huurcontract tot begin 2024 verlengd; de opknapbeurt is bijna afgerond. Op de plek waar tot maart 2020 wekelijks duizenden technoliefhebbers kwamen feesten, zetten medewerkers de puntjes op de i. Ze staan in verfdampen en sigarettenrook nieuwe speakers op te hangen.

Sinds 2020 heeft de Volkskrant de club gevolgd, en meerdere keren om een interview verzocht. Voor het eerst sinds de sluiting is Wertheimer daartoe bereid. Hij is inmiddels de enige eigenaar: Mertens heeft zijn aandelen verkocht en is niet langer verbonden aan het bedrijf. In de binnentuin van het complex wordt Wertheimer geflankeerd door de nieuw aangestelde operationeel directeur Erdal Kiran. Samen vormen zij de nieuwe directie.

Dat de nachtclub nog altijd een erfenis meezeult – en het daar soms nog moeilijk mee heeft – blijkt tijdens het vraaggesprek en daarna. ‘Kunnen we het interview niet overdoen’, vragen de directeuren na afloop zelfs. Ze benadrukken vooral vooruit te willen kijken. Wertheimer: ‘Die periode oprakelen kan opnieuw kwetsen. Er is veel werk verzet om werknemers en bezoekers weer bij elkaar te brengen, de banden te herstellen. We willen vooral laten zien wat er sindsdien is gebeurd.’ Maar vertellen over de heropening kan niet zonder de geschiedenis onder ogen te zien, beseft ook Wertheimer.

Na de achteraf desastreus gebleken Instagram-post raakte de organisatie achter De School verlamd. De druk op de club, zowel van binnen als van buiten, nam alleen maar toe, herinnert Wertheimer zich. ‘We plaatsten op Instagram posts met excuses en elke keer dachten we: nu hebben we de bodem bereikt. En dan bleek er toch weer een luikje te zitten waar we doorheen vielen.’

De nachtclub zeult nog altijd een erfenis mee. Beeld Erik Smits

Medewerkers trekken aan de bel

Eind juni, een maand na de post over de heropening, trekken medewerkers bij Wertheimer aan de bel. ‘De interne discussies zijn zo heftig, zeiden ze, we hebben hulp nodig van buitenaf.’ De club komt uit bij een klein communicatiebureau, opgericht door een ‘zwarte activist’. Het bureau – dat anoniem wil blijven – is gespecialiseerd in inclusiviteit. Na verkennende gesprekken adviseert het bureau de directie in gesprek te gaan met de achterban. Het oppert een gespreksavond te houden, die ook live zou moeten worden uitgezonden.

Half juli, zes weken na de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam, is het zover. Tijdens de bijeenkomst, met de veelbelovende titel Taking Responsibility, zit Wertheimer met twee medewerkers op het podium. Het drietal, dat die avond de club vertegenwoordigt, krijgt een spervuur van verwijten van de aanwezigen. Door de emotionele kritiek en het gebrek aan repliek vanuit de organisatie ontstaat het beeld dat de drie zich schuldig hebben gemaakt aan ernstig wanbestuur.

Wertheimer: ‘We hadden van tevoren een aantal plannen bedacht die we zouden aankondigen: een ondernemingsraad, een projectteam diversiteit en inclusie, het terugtreden van de directie. Maar de emoties waren heel hoog opgelopen. Het hielp niet om kleine, niet veelzeggende dingen naar buiten te brengen. Het publiek zat vol vuur en op het podium zaten drie murw geslagen mensen.’

Een van de medewerkers uit gedurende de avond de forse beschuldiging van seksuele intimidatie aan het adres van het bedrijf dat instaat voor de beveiliging van de feestjes. Een bezoeker met drugs op zak zou in ruil voor seks met de portier niet worden gerapporteerd bij de politie. Onder druk van het publiek zegt Wertheimer stante pede de samenwerking met het bedrijf op. Nu heeft hij daar spijt van. ‘Het was logisch geweest om nadien in gesprek te gaan met de beveiliging, voordat we samenwerking opzegden’. Wertheimer heeft meermaals contact gezocht met het bedrijf, maar dat heeft nooit gereageerd.

Alleen maar verliezers

Voor het kritische publiek heeft Wertheimer nog altijd begrip. ‘Men wist: er kan nu iets veranderen, want we worden gehoord.’ De activisten waren bovendien ‘niet uit op de ondergang van de club’, vult Kiran aan. ‘Zij hadden juist het beste met ons voor.’

Toch kent de avond volgens Wertheimer achteraf bezien ‘alleen maar verliezers’. Door publicaties in onder meer de Volkskrant krijgt de gespreksavond een breed publiek. Het komt de activisten op smalende reacties te staan. Columnist Elma Drayer schrijft over een ‘maoïstisch volkstribunaal’. Cabaretier Arjen Lubach twittert: ‘Net een inspraakmiddag gehad bij de bakker. De eigenaren waren vergeten te twitteren over de dood van George Floyd en stappen nu op. Voelt goed. Nu kijken hoe we als klanten verder gaan met het bedrijf.’

Wertheimer kan er twee jaar later nog altijd niet om lachen. ‘Iedereen had zijn mening klaar. Maar de avond ging om serieuze zaken, kansenongelijkheid, naar mensen luisteren, dichter tot elkaar komen.’ Het is de eigenaar nu wel duidelijk wat er die zomer is gebeurd. ‘Onze achterban zei: ‘Hé, jullie hebben het altijd over gelijke rechten. Nu staat de wereld in brand en zwijgen jullie.’ De kritiek dat de organisatie niet inclusief was, was volgens Wertheimer ‘absoluut terecht’: ‘Als er alleen witte heteroseksuele mensen aan het roer staan, dan mis je essentiële zaken’.

De ophef legt ook een structureler probleem bloot. ‘Er werd heel slecht geluisterd naar medewerkers. Het bedrijf achter de club en het aanpalend café en restaurant telde inmiddels 110 medewerkers en nog eens 50 freelancers. Men heeft herhaaldelijk geklaagd dat het witte kantoorpersoneel geen goede afspiegeling was van de bezoekers. Dat hebben we bewust voor ons uitgeschoven. We dachten: we kunnen nu niet zomaar mensen ontslaan.’

Een ander mankement: een gebrek aan hiërarchie. ‘Toen de club in 2016 opende, waren mijn compagnon en ik hier zeven dagen per week. In de jaren daarna nam dat af. We leidden het bedrijf als het café op de hoek, een platte organisatie met veel verantwoordelijkheid bij managers.’

Dat wreekt zich wanneer de club wordt bedolven onder kritiek. ‘We hadden een uniform antwoord nodig. Maar de één vindt dit en de ander vindt dat. Er waren te veel mensen die wilden meebeslissen. We raakten stuurloos.’ Sommige werknemers waren bovendien niet bereid tot een compromis, volgens Wertheimer. ‘Je hoopt er samen uit te komen, maar er waren collega’s die zich radicaal opstelden. Die bleven aan hun eisen vasthouden. Daar viel geen constructief gesprek mee te voeren.’ Concreter wil Wertheimer niet worden, uit angst om betrokkenen opnieuw tegen de haren in te strijken. ‘Mensen hebben dingen gezegd waar ze later spijt van kregen.’

Definitieve sluiting

Veertien dagen na de gespreksavond, op 28 juli, gaat De School definitief dicht. Veertien medewerkers tekenen een vaststellingsovereenkomst, waarbij het arbeidscontract wordt ontbonden in ruil voor een vergoeding, en verlaten het bedrijf. Ongeveer vijftien medewerkers vertrekken op eigen initiatief, ‘omdat ze ons beleid wantrouwden of niet meer voor het bedrijf wilden werken’. Alleen het café en restaurant blijven open.

Hoewel Wertheimer op dat moment vooral verwijst naar de financiële realiteit door corona, geeft hij nu toe dat alle strubbelingen ook een grote rol speelden. Vanaf de sluiting is Wertheimer een tijdlang amper meer betrokken bij de organisatie. Dankzij coronasteun weet het bedrijf het hoofd boven water te houden. Thuis bevalt zijn vrouw in oktober 2020 van hun dochtertje.

‘Vanaf dat moment stak ik mijn kop in het zand. Ik heb gedaan alsof het gedoe niet meer bestond.’ Tot een oud-medewerker een half jaar later e-mailt. ‘Hij schreef: ‘Ik heb vijf jaar voor je gewerkt, ben ontslagen en heb daarna nooit meer iets gehoord.’ Medewerkers hadden hun hele ziel en zaligheid in het bedrijf gestopt en werden vervolgens ontslagen. Daar hebben mensen heel veel verdriet en pijn van gehad. Een vorm van nazorg was op z’n plek geweest, en dat heb ik nagelaten.’

Wertheimer begint met het bellen van een aantal oud-gedienden. Ondertussen komt hij in mei 2021 in contact met Erdal Kiran, een trouwe bezoeker. Kiran werkt op dat moment bij een marketingbureau en is op zoek naar een nieuwe baan. Wertheimer besluit hem in dienst te nemen, vanwege zijn ervaring binnen het bedrijfsleven: de dertiger heeft daar gezien hoe je een ‘grote organisatie inricht’. Bovendien wil Kiran ‘iets bijdragen aan de stad waar ik ben opgegroeid’.

Vanaf de zomer vormen de twee samen de directie van het bedrijf: Wertheimer gaat over de financiën, Kiran over de dagelijkse activiteiten van het café en het restaurant. De nieuw aangestelde directeur treft een organisatie aan waar de lucht nog lang niet is opgeklaard. Kiran: ‘Je merkte het aan de emoties: boosheid of tranen. In veel gevallen waren die gevoelens alleen maar sterker geworden. Medewerkers zeiden: als er eerder met me was gepraat, had ik het me erover heen kunnen zetten.’

Hij schakelt ook een trainingsbureau in. Dat verzorgt opleidingen in onder meer teambuilding en samenwerken. Ondertussen zoekt Kiran contact met bezoekers, medewerkers en artiesten die in het verleden aan de club verbonden waren. Hij nodigt ze uit voor een ‘verzoeningsgesprek’. Ook de artiesten hadden daar behoefte aan, merkte hij. ‘We hebben sommige dj’s die hier met vaste regelmaat optraden. Die waren sterk verbonden met de club, en ook geraakt door wat er speelde.’

Kiran: ‘Ik wilde weten hoe het met hen gaat en hen excuses aanbieden. Ik wilde zeggen: jij bent een van onze mensen geweest, en de club heeft sinds de sluiting geen contact met je gezocht. Daar sta ik niet achter.’ De directeur sprak naar eigen zeggen meer dan honderd personen en heeft ruim vijfhonderd uur gepraat over wat voelde als ‘een familieruzie’. ‘Ik denk dat de diepe wonden inmiddels een beetje zijn geheeld.’

Licht aan het einde van de tunnel

Zodra de gemeente in maart 2022 aankondigt het huurcontract van De School te willen verlengen, gloort er licht aan het einde van de tunnel. ‘De club is abrupt dichtgegaan en we hebben het nooit mooi kunnen afsluiten. Dus we zijn de opties gaan verkennen.’ Het resultaat is bekend: op 9 september gaat de club weer open. Tot januari 2024. Verlenging zit er volgens de gemeente daarna niet meer in. Afhankelijk van de beschikbaarheid van panden in Amsterdam verkast het bedrijf daarna naar een nieuwe locatie.

Op 9 september opent De School weer de deuren. Beeld Erik Smits

Inclusieve directie

Op een kleine verbouwing na zal de argeloze clubganger weinig verandering zien. Maar achter de schermen waait een nieuwe wind. Zo is het kantoorpersoneel – dat in 2020 geen mensen van kleur kende – volgens de directie inmiddels een ‘goede afspiegeling van de bezoekers’. Kiran: ‘We hebben 25 mensen op kantoor. De genderverhoudingen zijn in balans, wat ook zo is voor onder meer afkomst en seksuele voorkeur. We laten geen enkele groep overheersend zijn.’

De organisatie heeft duidelijke klachtenregelingen, drie vertrouwenspersonen en nog een externe vertrouwenspersoon. Ook kent de organisatie een team diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie, dat met regelmaat aanbevelingen doet aan de directie. Zelfs bezoekers moeten op den duur gaan merken dat er ruimte is voor inspraak, al is nog niet helemaal duidelijk hoe dat zal gaan.

De ondergang van De School leerde het grote publiek een les, zag Wertheimer. ‘Mensen concludeerden: je moet niet te veel ingaan op kritiek over inclusiviteit. Dus doe niets en negeer het, want het kost je uiteindelijk de kop.’ Ten onrechte, vindt hij. ‘We stelden ons kwetsbaar op. Onze repliek was niet sterk, maar het luisteren was wel de juiste manier.’

Wat de dansliefhebbers straks te wachten staat is nog niet helemaal besloten, over de programmering moet het creative team nog beslissen. Maar Kiran is vooral goedgeluimd: ‘We willen groot en nieuw talent straks opnieuw een podium bieden. En ik hoop dat bezoekers zich weer thuis gaan voelen. We hebben nog zestien maanden om samen mooie herinneringen te maken.’