Amsterdams museum verbreekt banden met Russische Hermitage en sluit huidige expositie

De beslissing van de Hermitage Amsterdam komt nadat het woensdag tot een breuk was gekomen met het Amsterdam Museum. Dat stadsmuseum wordt verbouwd en zou zaterdag een tijdelijke collectiepresentatie openen in een vleugel van de Hermitage Amsterdam. Het Amsterdam Museum vindt een feestelijke opening echter ongepast gezien de oorlog in Oekraïne.

Het stadsmuseum had bovendien kritiek op de betrekkingen die de Hermitage Amsterdam onderhoudt met Rusland. Die zijn ‘onmiskenbaar aanwezig’ en ‘te onduidelijk’, stelt Judikje Kiers, directeur van het Amsterdam Museum. ‘De Hermitage heeft onze ongerustheid daaromtrent niet weg kunnen nemen. Dat is voor ons ook aanleiding om de openstelling en opening van de Amsterdam Museum-vleugel in het Hermitage-gebouw op te schorten.’

Dat leidde tot spoedberaad bij de Hermitage Amsterdam. Donderdag bracht het museum een persbericht naar buiten dat het de relatie verbreekt met Sint-Petersburg en dat de huidige tentoonstelling, Russische avant-garde – Revolutie in de kunst, tot nader orde is gesloten. Die zou nog tot 8 januari 2023 lopen.

In het persbericht stelt de Hermitage Amsterdam dat het zich lang afzijdig heeft gehouden van politieke ontwikkelingen in ‘het Rusland van Poetin’. Maar de aanval op Oekraïne ‘maakt deze afzijdigheid niet langer houdbaar’. Met de inval is volgens het bestuur en de raad van toezicht een grens overschreden. ‘De Hermitage Amsterdam heeft geen andere keuze. Zoals iedereen hopen ook wij op vrede. En op veranderingen in de toekomst in Rusland waardoor we de banden met de Hermitage Sint-Petersburg kunnen herstellen.’

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema liet weten dat zij achter de ‘ingrijpende keuze’ van het museum staat. ‘We denken heel graag mee over de toekomstige invulling van de Hermitage, waarbij de grote betekenis van het het museum voor de stad behouden blijft.’

Toekomst in gevaar

Met de verbreking van alle banden brengt het museum zijn eigen toekomst in gevaar: de kans bestaat dat de Hermitage in Sint-Petersburg niet meer wil samenwerken, ook al krijgt het een klein deel van elk toegangskaartje dat in Nederland wordt verkocht.

De directeur van het Russische museum, Mikhail Piotrovski, heeft een goede relatie met Poetin. Vorig jaar was hij lijstduwer voor diens partij bij verkiezingen voor de Doema, het Russische parlement. Hij was in 2020 ook betrokken bij door Poetin gewenste grondwetswijzigingen.

De Russische president is ‘mijn man’ sinds het begin van de jaren negentig, zei de museumdirecteur in september vorig jaar tegen The Art Newspaper. ‘Hij is van Petersburg. Hij had ongeveer dezelfde baan die ik had. Wij werkten beiden voor de reputatie van Petersburg. Dus staat hij inderdaad dichter bij mij dan vele anderen.’

De verbreking van alle banden is een koerswijziging van de Hermitage Amsterdam. Aanvankelijk had het museum een kort statement afgegeven waarin het liet weten ‘ontzet’ te zijn over de inval in Oekraïne en die te veroordelen. Maar de aanzwellende kritiek en de breuk met het Amsterdam Museum hebben de leiding van de Hermitage Amsterdam blijkbaar van gedachten doen veranderen.

Sjeng Scheijen, de onafhankelijke curator van de tentoonstelling Russische avant-garde – Revolutie in de kunst, had wel meteen na de inval in Oekraïne zijn mening laten horen. De Nederlander spreekt op zijn twitteraccount van een ‘misdadige oorlog’ en noemt Poetin ‘Poetler’, een verwijzing naar nazi-dictator Adolf Hitler.

De voorlopige beëindiging van de relatie met Sint-Petersburg is een tweede slag voor de Hermitage Amsterdam. Dat werd extra hard getroffen door de coronapandemie omdat het geen jaarlijkse subsidie krijgt. Dankzij giften van particulieren, bijdragen van de overheid en de BankGiro Loterij, en bezuinigingen wist het museum overeind te blijven. Elf medewerkers kregen ontslag, bijna een kwart van het personeel.