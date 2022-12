Amsterdams kerstcircus ★★★ baadt nog in conservatieve man-vrouwbeelden, Eindhoven ★★★★ is hedendaagser

Haarhangact van Chloe Jayne Walsh (Engeland) tijdens het Kerstwintercircus 2022 in Parktheater Eindhoven Beeld Inge van Beekum

The Luna Girls (Las Vegas) tijdens het Wereldkerstcircus Carré 2022 Beeld Jeunique

‘Onderschat nooit de kracht van een vrouw!’ Met dat cliché kondigt spreekstalmeester Fred Butter in het Amsterdamse theater Carré de acrobatische ‘act vol girlpower’ aan van de Kolev Sisters uit Italië. Deze twee dochters van een leeuwentemmer en een koorddanseres etaleren inderdaad een indrukwekkend staaltje elastische spierkracht wanneer ze elkaar op teenpunten de lucht in tillen en onderwijl torso’s en ellebogen in schier onmogelijke spiralen draaien. Beresterke, vrouwelijke artiesten aan de top van het circus zijn echter al lang geen uitzondering meer.

Het is dus best discutabel dat tijdens de 36ste editie van het Wereldkerstcircus bijna alle vrouwelijke artiesten worden aangekondigd met gekleurde aanbevelingen, zoals ‘een hedendaagse zeemeermin’ (de Britse Laura Miller die vanuit grote hoogte in een brandend bassin duikt) en ‘beeldschone vrouwen die niet onderdoen voor mannelijke partners’ (The Luna Girls uit Las Vegas). Dit Amerikaanse luchtduo maakt een behoorlijk pornografische indruk wanneer ze in hoog opgesneden body’s een wulpse paaldansact uitvoeren aan een door de nok zwiepende hoelahoep. Tijdens deze zogeheten lyra-act rijgt het staal zich geprononceerd tussen hun billen. Ook bij andere acts valt op hoe schaars circusvrouwen nog altijd gekleed gaan, wanneer ze tussen modieus gekostumeerde mannelijke collega’s gelijkwaardige optredens verzorgen.

Clown Henry Ayala – aangekondigd als de ‘Prince of Clowns’ uit Venezuela – maakt het in Carré helemaal bont met zijn seksistische act, waarin hij als ober een blonde tafelgast ‘ongezien’ van haar beha en pruik ontdoet en wijn in haar decolleté giet. En is het nog van deze tijd het publiek met bollen spaghettislierten te bekogelen? Bovendien is de opgewarmde slapstick in deze oubollige serveeract van de lauwe en flauwe soort.

Clown Henry Ayala debuteert in het Wereldkerstcircus Carré met zijn oberact Beeld Jeunique

Gelukkig neemt Ayala revanche op zichzelf wanneer hij met drie twintigers uit Colombia een bloedstollende koorddansact op draadstaal uitvoert – zijn oorspronkelijke specialisatie. Op 15 meter hoogte stapelen ze act op act door met eenwielers een extra draad op hun schouders te leggen en daar een collega-acrobaat op te lanceren.

Hoge Draad Groep De Ayala's (Colombia) tijdens het Wereldkerstcircus Carré 2022 Beeld Jeunique

Net zulke doodsverachters zijn The Gerlings uit Colombia op het Dubbele Rad des Doods. Zelfs geblindeerd rennen en springen deze zes mannen over de buitenkant van vier razendsnel tollende raderen.

Het moet gezegd dat het Henk en Elisa van der Meijden en Monica Strotmann van Stardust Circus International weer is gelukt voor deze 36ste editie enkele topprestaties naar Amsterdam te halen. Bijzonder, omdat Chinese acrobatengroepen door strenge covid-restricties nog steeds niet mogen reizen. In Carré zorgt de 21-jarige Kevin Richter met zijn Springplankgroep nu voor een grootse reeks van viervoudige achterwaartse salto’s die eindigen op een hoog paalzitje. Dat zijn zus hierbij als enige vrouw bevallig rond paradeert is dan weer minder. Met vader Florian Richter (tevens regisseur van het Wereldkerstcircus) tekent Kevin eveneens voor energieke paardendressuur, ‘met nooit vertoonde records’, aldus de in overdreven superlatieven grossierende spreekstalmeester Butter. Al blijken de aantallen waarover hij opschept niet altijd te corresponderen met het exacte aantal hengsten in de piste. Enfin, veul blijft veul, tellen leidt alleen maar af.

Kevin en Florian Richter met de Hongaarse Post tijdens het Wereldkerstcircus Carré 2022. Beeld Jeunique

Ballansact door de 17-jarige Stefan Dvorak (Oostenrijk) tijdens de jubileumeditie van het Kerstwintercircus in Parktheater Eindhoven Beeld Fred Niessen

In Eindhoven pakt spreekstalmeester Arjan Smit het diametraal anders aan. Hij zorgt tijdens de vijftigste editie van het Kerstwintercircus in het Parktheater voor een gezellige familiesfeer door niet de records en internationale prijzen van de acts te benadrukken – de wereldtop is ook niet aanwezig – maar wel opvallende feitjes over doorzettingsvermogen tijdens eigengereide kinderjaren.

Grote kans dat de 17-jarige Stefan Dvorak er op Oudjaar met de publieksprijs vandoor gaat: wat deze jeugdige Oostenrijker laat zien tijdens zijn balanceer-act op stapels buizen, tonnetjes en planken is ronduit spectaculair. Ook de Franse Tony Frebourg zwiept behendig vier diabolo’s de nok van de toneeltoren in. En de Zweed Johan Wellton jongleert geblindeerd met zeven ballen en gooit zijn smartphone ertussendoor, terwijl hij belt met – natuurlijk – zijn moeder. Wanneer er in de techniek wat mis gaat met microfoons en vangnetten, weet Smit dat amicaal op te vangen met spontane dialoogjes.

Jongleur Johan Wellton (Zweden) tijdens het Kerstwintercircus 2022 in Parktheater Eindhoven Beeld Inge van Beekum

De programmeurs van dit Kerstwintercircus presenteren veel finalisten van televisietalentenjachten uit alle delen van de wereld. Deze artiesten met duidelijke wortels in het straattheater zuigen het publiek charismatisch hun act in. De zes acrobaten van Acro Sans Frontière – vervangers voor de Ghanezen van de Nyame Ye Acrobatic Group – maken dan ook behendig gebruik van hun gunfactor wanneer ze tijdens een ontwapenende finale blootvoets bouwen aan swingende mensentorens.

En de beresterke vrouwen? Die zien er (veelal) eigenzinnig en eigentijds uit, met kaalgeschoren koppies aan een trapeze of vlammend rondzwiepend tijdens een haarhangact.

Triple trapeze act door de Wise Fools (Finland/Zuid-Afrika) tijdens het Kerstwintercircus 2022 in Parktheater Eindhoven Beeld Inge van Beekum

Voetsporen Familiebanden zijn als vanouds hecht in het circus. Dit jaar zijn verschillende generaties opvallend zichtbaar in beide kerstcircussen. Niet alleen hebben vader en zoon Richter de touwtjes in handen in Carré, ook vader (Kris) en zoon (Harrison) Kremo benadrukken tijdens het synchroon jongleren met hoedjes, ballen en bakstenen wie in wiens voetsporen treedt. Kris leerde het vak weer van zijn vader Belo en begon zijn zoon te trainen toen die 5 was. In Eindhoven komen de Bello Sisters uit een hechte circusfamilie, met een koorddansende moeder en een vader bij Cirque du Soleil. En ook de vier mannen en twee vrouwen van de Flying Baikonur stammen uit een trapezefamilie uit Kazachstan. In Carré neemt volgend jaar dochter Elisa van der Meijden het productiestokje van het Wereldkerstcircus definitief over van vader Henk en moeder Monica Strotmann.